Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing ήταν με διαφορά ο ταχύτερος αναβάτης στην κρίσιμη χρονομετρημένη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην πίστα του Τέξας.

Η δράση συνεχίστηκε στο Circuit of the Americas με την κρίσιμη 60λεπτη διαδικασία χρονομετρημένων δοκιμών για το GP ΗΠΑ του MotoGP. Ο λόγος που οι αναβάτες πίεσαν στο όριο για έναν καλό χρόνο ήταν επειδή τα αποτελέσματα όρισαν το ποιοι θα πάρουν μέρος στο Q1 των κατατακτήριων δοκιμών και ποιοι θα πάρουν μέρος στο Q2 στην αυριανή μάχη της pole position.

Ταχύτερος αναβάτης ήταν ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing. O Ισπανός ήταν εντυπωσιακός και σημείωσε χρόνο 2:01,397, που είναι νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας για το MotoGP στο COTA. Αυτός που τον πλησίασε περισσότερο απ’ όλους ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia, o οποίος ήταν μόνο 76 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του. Τρίτος βρέθηκε ο Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Racing με χρόνο 2:01,806 και ξεπέρασε τον Πέκο Μπανάια για μόλις δύο χιλιοστά του δευτερολέπτου.

How about that! 🔥@88jorgemartin makes a huge statement ahead of tomorrow! 👊#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/WeuJ70aEWf