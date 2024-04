Μεταξύ πίστης και καινοτομίας, η Yamaha κέρδισε ξανά την εμπιστοσύνη του πρωταθλητή της.

Η απόφαση του Φάμπιο Κουαρταραρό να παραμείνει με τη Yamaha έως το 2026 αντανακλά μια στρατηγική επαναπροσδιορισμού από το ιαπωνικό εργοστάσιο στο πώς βλέπει το MotoGP. Παρά τις δυσκολίες της πρόσφατης περιόδου, ο Πρωταθλητής του 2021 επέλεξε να παραμείνει πιστός στην ομάδα που τον στήριξε από την αρχή της καριέρας του στην κορυφαία κατηγορία. Ο Κουαρταραρό περιέγραψε το σχέδιο της Yamaha ως «εμπιστευτικό» και «τεράστιο», υποδηλώνοντας ενδεχόμενες καινοτομίες που θα μπορούσαν να ανατρέψουν τους υπάρχοντες συσχετισμούς δυνάμεων στην πίστα.

The Devil wears Yamaha! 😈@FabioQ20 and @YamahaMotoGP will keep making history together until 2026! 🤝#MotoGP pic.twitter.com/3MTmOBrRfC