Σε νέες περιπέτειες μπήκε η βρετανική ομάδα της Formula 1 που ευελπιστεί να αποφύγει τα χειρότερα ενόψει του αγώνα στην Κίνα.

Οι τελευταίες εβδομάδες της Williams Racing είναι αναμφίβολα πολύ δύσκολες. Οι οδηγοί της βρετανικής ομάδας, Άλεξ Άλμπον και Λόγκαν Σάρτζεντ έχουν εμπλακεί σε ατυχήματα, τα οποία την έχουν φέρει σε μειονεκτική θέση.

Στην Αυστραλία η έξοδος που είχε ο Ταϊλανδός στο FP1 είχε ως αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιά στο σασί της FW46. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Williams να αγωνιστεί με ένα μονοθέσιο στο Άλμπερτ Παρκ. Στην Ιαπωνία ο Αμερικανός οδηγός είχε έξοδο, επίσης στο FP1, και παρότι δεν τραυμάτισε το σασί, προκάλεσε μεγάλες και κοστοβόρες ζημιές σε άλλα μέρη του μονοθεσίου.

Στον αγώνα, ο Άλμπον είχε επαφή με τον Ντάνιελ Ρικάρντο της RB και αμφότεροι οδηγήθηκαν σε εγκατάλειψη. Το μονοθέσιο της Williams υπέστη σοβαρές ζημιές και υπάρχουν φόβοι πως υπήρξε εκ νέου ζημιά στο σασί.

Με δεδομένο πως δεν υπάρχει εφεδρικό σασί, στη Williams έστειλαν πίσω στο εργοστάσιο του Γκρόουβ το σασί του Άλμπον. Οι μηχανικοί θα κάνουν ανάλυση των ζημιών και θα προβούν σε επιδιορθώσεις ώστε ο Ταϊλανδός να μπορέσει να αγωνιστεί στo Grand Prix Κίνας. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να το καταφέρουν, η βρετανική ομάδα θα πάρει μέρος με ένα μονοθέσιο στη Σανγκάη.

Ο επικεφαλής της Williams Racing, Τζέιμς Βόουλς, εξήγησε τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα του: «Το τρίτο σασί δεν θα είναι μαζί μας μέχρι τον αγώνα στο Μαϊάμι το νωρίτερο. Για να έχεις ένα νέο σασί έτοιμο σε 8 με 10 εβδομάδες, πρέπει να αφιερώσεις όλους τους πόρους και τις εργασίες του οργανισμού σου. Αυτός είναι ο χρόνος που απαιτείται για το τρίτο σασί, όχι για τα δύο πρώτα. Δεν το κάνουμε όμως εμείς αυτό. Έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν σε ανταλλακτικά και σε αναβαθμίσεις. Είναι ένας πολύ περίπλοκος τομέας. Χρειάζονται χιλιάδες εξαρτήματα για να συναρμολογηθεί ένα σασί. Ο στόχος μας ήταν να είχαμε από το ξεκίνημα της σεζόν τρία σασί».

Μετά και τα ατυχήματα των οδηγών της, η Williams θα χρειαστεί αρκετά ανταλλακτικά ενόψει του GP Κίνας το τριήμερο 19-21 Απριλίου.

We’ll pick ourselves up and prepare for the next race in a couple of weeks.



JV reviews the #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/kpmmpAWy2W