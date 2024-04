Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari στη Formula 1 μίλησε για τον αγώνα της ομάδας του στη Σουζούκα και τη μάχη των Λεκλέρ-Σάινθ.

Δίχως αμφιβολία οι Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ πήραν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα στο Grand Prix Ιαπωνίας, παρά τη διαφορά από τον νικητή Μαξ Φερστάπεν. Εκκινώντας από τις θέσεις 4 και 9 κατάφεραν να τερματίσουν στις θέσεις 3 και 4, έχοντας εξαιρετική παρουσία.

Ο Ισπανός ανέβηκε στο βάθρο για τρίτη φορά εφέτος ενώ ο Μονεγάσκος αναδείχθηκε «Driver of the Day». Ένα αποτέλεσμα που δεν θα μπορούσαν να πετύχουν δίχως τη σωστή στρατηγική.

Για τον αγώνα της Ferrari στην Ιαπωνία μίλησε ο επικεφαλής της, Φρεντ Βασέρ στο F1TV: «Ήταν ένας καλός αγώνας για την ομάδα. Η φθορά των ελαστικών μας ήταν καλή, είχαμε πολύ καλό ρυθμό. Η στρατηγική και τα pit-stops πήγαν επίσης καλά. Αν κάναμε κάτι λάθος, αυτό ήταν οι κατατακτήριες δοκιμές. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στις κατατακτήριες δοκιμές».

Όσο για τη μάχη των οδηγών του και τις εντολές της ομάδας να έχουν μια καθαρή μάχη, ο Γάλλος είπε: «Αμφότεροι έκαναν πολύ καλή δουλειά. Γνωρίζαμε πως θα έχουν διαφορετική στρατηγική μεταξύ τους. Όλα πήγαν πολύ καλά και πρέπει να είμαστε χαρούμενοι με τη δουλειά των οδηγών. Μεταξύ τους δεν έχασαν ούτε ένα δέκατο του δευτερολέπτου, το οποίο ήταν ιδανικό».

Με το αποτέλεσμα της Ιαπωνίας η Ferrari είδε τη διαφορά της από τη Red Bull Racing στο πρωτάθλημα κατασκευαστών να αυξάνεται.

