Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG αναφέρθηκε στην πρόοδο της ομάδας του, παρά το κακό αποτέλεσμα στον αγώνα της Formula 1 στη Σουζούκα.

Ακόμη ένα μίζερο Grand Prix στο 2024 έζησε η Mercedes-AMG F1. H γερμανική ομάδα φεύγει από τη Σουζούκα με το 7-9 στα αποτελέσματα και 8 βαθμούς στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Έτσι, παραμένει με την 5η θέση του Τζορτζ Ράσελ στο GP Μπαχρέιν ως το καλύτερο αποτέλεσμά της στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Στο Grand Prix Ιαπωνίας ο νεαρός Βρετανός τερμάτισε 45 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Στον αγώνα του 2023, ο Λιούις Χάμιλτον που είχε τερματίσει 5ος για τη Mercedes ήταν 49 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ολλανδό.

Παρά τη μικρή βελτίωση των 4 δευτερολέπτων μέσα σε λίγους μήνες, ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, επέλεξε να δει το ποτήρι μισογεμάτο σε δηλώσεις του στο F1TV: «Το πρώτο μας stint ήταν κάκιστο και πρέπει να αναλύσουμε το γιατί. Το δεύτερο και το τρίτο stint μας ήταν πολύ καλό. Αυτό είναι το θετικό. Κάνουμε δοκιμές σε πραγματικό χρόνο, είμαστε σε μειονεκτική θέση τώρα. Έχουμε αλλάξει την προσέγγισή μας και γι’ αυτό είμαστε τόσο πίσω».

It’s P7 for George, P9 for Lewis in Suzuka.



Maximised the result with the car we had today. We’ll keep working. pic.twitter.com/hrwXZVO4O2