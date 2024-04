Με πιο φρέσκα ελαστικά στο μονοθέσιό του, ο Ολλανδός πέρασε τον Μονεγάσκο και επέστρεψε στην πρώτη θέση του Grand Prix Ιαπωνίας.

Το Grand Prix Ιαπωνίας χαρακτηρίστηκε από τις κόκκινες σημαίες μόλις στον πρώτο γύρο, λόγω της εξόδου των Ρικάρντο-Άλμπον. Μετά την αλλαγή ελαστικών, ο Μαξ Φερστάπεν βρέθηκε πίσω από τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, ο οποίος δεν είχε ακόμα πραγματοποιήσει pit stop.

Στην αρχή του 21ου γύρου και με πιο φρέσκα ελαστικά κατά 16 γύρους, ο Ολλανδός της Red Bull racing δεν είχε κανένα πρόβλημα να περάσει την SF-24 του Μονεγάσκου και να επιστρέψει στην πρωτοπορία του αγώνα.

