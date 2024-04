Οι τιμές για τις ανανεωμένες Mercedes EQA και EQB

Νέα εμφάνιση και στοιχεία εξοπλισμού για τα δύο premium ηλεκτρικά SUV.

H EQA και η EQB αποτελούν τις προτάσεις της Mercedes-Benz στην πολυτελή κατηγορία των compact ηλεκτρικών SUV. Τώρα αναβαθμίζονται, καθώς αποκτούν ανανεωμένη εμφάνιση, διάφορες αναβαθμίσεις της αποδοτικότητάς του και νέα, χρήσιμα χαρακτηριστικά. Το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας MBUX διαθέτει βελτιωμένο χειρισμό με φωνητικές εντολές, ενώ τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης έχουν ανανεωθεί. Επιπλέον, με την τεχνολογία φόρτισης Plug & Charge και τα προαιρετικά Sound Experiences, οι καινοτομίες από τα μεγαλύτερα μοντέλα της οικογένειας βρίσκουν τη θέση τους στους εκπροσώπους της compact κατηγορίας.

Με τη νέας σχεδίασης επιφάνεια Black Panel με μοτίβο αστεριών μπροστά, οι EQA & EQΒ εναρμονίζονται οπτικά με τα μεγαλύτερα μοντέλα της οικογένειας. Μια φωτεινή λωρίδα συνδέει τα φώτα πορείας ημέρας των προβολέων, ενώ ο νέος προφυλακτήρας τονίζει το πλάτος του μπροστινού τμήματος του αυτοκινήτου. Σχεδιαστικές αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί και στο εσωτερικό των πίσω φώτων. Οι καινοτομίες στον εσωτερικό χώρο περιλαμβάνουν το τιμόνι νέας γενιάς με χειριστήρια αφής, καθώς και τον διάκοσμο σε καφέ ξύλο φλαμουριάς με ανοικτούς πόρους, μοτίβο Mercedes-Benz3 και μοτίβο Mercedes-Benz με φωτισμό.

Plug & Charge – πιο εύκολη και άνετη φόρτιση

Με τη λειτουργία Plug & Charge της υπηρεσίας Mercedes me Charge16, οι πελάτες μπορούν να φορτίζουν τις ανανεωμένες EQA & EQΒ ακόμα πιο άνετα σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης με δυνατότητα Plug & Charge: μετά τη σύνδεση του καλωδίου φόρτισης, η διαδικασία φόρτισης ξεκινά αυτόματα, χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετος έλεγχος ταυτότητας του πελάτη. Το όχημα κι ο σταθμός φόρτισης επικοινωνούν απευθείας μέσω του καλωδίου φόρτισης, με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία Plug & Charge στην επισκόπηση υπηρεσιών.Η Mercedes-Benz και οι εταιρείες διαχείρισης των σταθμών φόρτισης εργάζονται συνεχώς για την επέκταση της λειτουργίας Plug & Charge σε όλο και περισσότερους σταθμούς φόρτισης. Η συμβατότητα ενός σταθμού φόρτισης με τη λειτουργία Plug & Charge εμφανίζεται προβάλλοντας στοιχεία του σταθμού φόρτισης στην οθόνη του οχήματος και στην εφαρμογή Mercedes me App. Είναι επίσης δυνατή η συγκεκριμένη αναζήτηση για συμβατούς σταθμούς φόρτισης. Η λειτουργία Plug & Charge είναι η τέταρτη και πιο πρακτική επιλογή πρόσβασης σε φόρτιση. Οι άλλες τρεις επιλογές είναι η έγκριση μέσω του MBUX στην κεντρική οθόνη του οχήματος, στην εφαρμογή Mercedes me App και η πρόσβαση μέσω της κάρτας φόρτισης Mercedes me Charge.

Νέα γενιά του MBUX

Οι EQA & EQΒ εξοπλίζονται με τη νέα γενιά MBUX. Τρία στυλ προβολής (διακριτικό/σπορ/κλασικό) και τρεις τρόποι λειτουργίας (πλοήγηση/υποβοήθηση/service) επιτρέπουν την προσαρμογή της εμφάνισης των ενδείξεων. Σε συνδυασμό με τους 10 χρωματικούς συνδυασμούς του ατμοσφαιρικού φωτισμού, οι επιλογές εξατομίκευσης είναι πολλές. Ολες οι προηγούμενες λειτουργίες, όπως πολυμέσα, τηλέφωνο, όχημα κ.λπ. εξακολουθούν να διατίθενται, ενώ ο χειρισμός τους γίνεται εύκολα από την οθόνη αφής ή με τα πλήκτρα ελέγχου αφής του τιμονιού

Οι παραγγελίες για τις ανανεωμένες εκδόσεις των EQA & EQΒ ξεκινούν άμεσα, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες τα μοντέλα αυτά θα βρίσκονται στις Εκθέσεις των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων της χώρας μας.

Τιμές

EQA 250+ 54.500 ευρώ

EQA 250+ Style Edition 51.950 ευρώ

EQA 300 4MATIC 57.550 ευρώ

EQA 350 4MATIC 60.400 ευρώ

EQB 250+ 58.450 ευρώ

EQB 300 4MATIC 60.800 ευρώ

EQB 350 4MATIC 63.550 ευρώ