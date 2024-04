Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG F1, μπορεί να μην ήταν στις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης μετά το Q3, όμως έχει λόγο να χαμογελά.

Πριν από μερικά χρόνια η 7η θέση σε κατατακτήριες δοκιμές θα θεωρούνταν αποτυχία για τη Mercedes-AMG F1. Στο έτος 2024 η θέση αυτή είναι λόγος για να χαμογελάει ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός ήταν μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον poleman, Μαξ Φερστάπεν, στη μάχη του Q3 για το Grand Prix Ιαπωνίας.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχει κάνει ένα κάκιστο ξεκίνημα στη σεζόν και μετρά μόλις 8 βαθμούς. Η W15 είναι ένα δύστροπο μονοθέσιο, όμως στη Σουζούκα η αίσθηση που είχε ο Χάμιλτον άλλαξε προς το καλύτερο. Μετά το πέρας των κατατακτήριων δοκιμών του GP Ιαπωνίας, ο οδηγός της Mercedes ανέφερε.

«Προφανώς δεν είμαι χαρούμενος με την 7η θέση, ήλπιζα ότι θα βρεθώ πιο κοντά στην κορυφή. Δεν ήταν όμως γραφτό να συμβεί. Είμαι χαρούμενος όμως με τη βελτίωση που παρουσιάζουμε, με το στήσιμο του μονοθεσίου. Είμαι αρκετά πιο ικανοποιημένος από τη συμπεριφορά του. Έχουμε βελτιωθεί, όμως βρισκόμαστε 7 δέκατα μακριά από την κορυφή, ενώ πέρυσι ήμασταν πάνω από ένα δευτερόλεπτο πιο αργοί. Άρα πρέπει να βρούμε επιπλέον απόδοση στο μονοθέσιο», είπε ο Χάμιλτον στο F1 TV.

That’s P7 for Lewis and P9 for George in qualifying at Suzuka. pic.twitter.com/979pRtqR01