Προβληματισμένος ο Μονεγάσκος της Ferrari από το χρόνο του στις κατατακτήριες δοκιμές, ο οποίος τον φέρνει στην 8η θέση της εκκίνησης.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιαπωνίας επαναβεβαίωσαν την ταχύτητα της RB20 στον ένα γύρο, χαρίζοντας στη Red Bull Racing το 1-2 στο grid του αγώνα (εκκίνηση στις 8 το πρωί, ώρα Ελλάδας).

Η περίοδος όμως προκάλεσε απογοήτευση και προβληματισμό στη Scuderia Ferrari, καθώς δεν μπόρεσε να απειλήσει το δίδυμο των Φερστάπεν-Πέρεζ. Ο Σαρλ Λεκλέρ βρέθηκε στα 6 δέκατα του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή και θα βρεθεί στην 8η θέση της εκκίνησης. Ο Μονεγάσκος ήταν αρκετά προβληματισμένος, καθώς όπως είπε η αίσθηση που είχε ήταν καλή σε γενικές γραμμές.

«Ήταν μία από τις περιόδους, που παρουσιάζονται ίσως μία φορά μέσα στη χρονιά, που νιώθεις ότι όλα είναι καλά, όπως η ισορροπία του μονοθεσίου. Με βάση την αίσθησή μου στο τέλος της προσπάθειας θα έλεγα "είναι ένας καλός γύρος". Μετά όμως κοιτάς τους χρόνους και βρίσκεται περίπου 1 δλ. μακριά από την κορυφή. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, συνήθως εξετάζουμε την απόδοση των ελαστικών και πώς έρχονται στη σωστή θερμοκρασία. Δοκίμασα πολλά διαφορετικά πράγματα σήμερα και τίποτα δεν απέδωσε. Αυτή τη στιγμή δεν έχω τις απαντήσεις. Όμως αν πρέπει να βρούμε κάτι θετικό, είναι ότι λογικά ο ρυθμός αγώνας μας θα είναι καλύτερος. Σε αυτή την πίστα η θέση εκκίνησης είναι εξαιρετικά σημαντική. Σήμερα δεν τα πήγαμε καλά».

Σχετικά με το πώς θα προσεγγίσει τον αγώνα της Κυριακής, ο Λεκλέρ απάντησε: «Ας ελπίσουμε ότι θα μας παρουσιαστούν οι ευκαιρίες να προσπεράσουμε ορισμένα μονοθέσια. Γιατί σε μία πίστα όπως αυτή είναι δύσκολο να κάνεις προσπεράσεις. Θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου και θα δούμε τι θα γίνει».

A tricky Quali for us but in a good spot for a fight tomorrow 💪#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/jGlYAb5PYs