Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG δεν περνάει καθόλου καλά στην τελευταία του σεζόν στη Formula 1 με τα «ασημί βέλη».

Έπειτα από τρεις αγώνες στη φετινή σεζόν, ο Λιούις Χάμιλτον μετράει μόλις 8 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Ο Βρετανός τερμάτισε 7ος στο Μπαχρέιν, 9ος στη Σαουδική Αραβία και εγκατέλειψε στην Αυστραλία. Όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, το φετινό του ξεκίνημα στη σεζόν είναι το χειρότερο της καριέρας του στη Formula 1.

Τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα για τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Στην Αυστραλία, ο λόγος που εγκατέλειψε ήταν η απώλεια πίεσης λαδιού στον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Όταν το λογισμικό της W15 αντιλήφθηκε το πρόβλημα, έσβησε αυτόματα τον κινητήρα και ο Χάμιλτον τέθηκε εκτός αγώνα.

