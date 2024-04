Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής θα ήθελε έναν καλό του φίλο να τον διαδεχτεί στη γερμανική ομάδα της Formula 1 από το 2025.

Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε την κίνηση της χρονιάς υπογράφοντας στη Scuderia Ferrari ενόψει της σεζόν του 2025. Ο Βρετανός έπειτα από 12 χρόνια θα πει αντίο στη Mercedes-AMG και θα ψάξει τον 8ο τίτλο της καριέρας του στην ιταλική ομάδα.

Η Mercedes δεν έχει βρει ακόμη τον αντικαταστάτη του, αν και οι υποψήφιοι είναι αρκετοί. Στο περιθώριο του Grand Prix Ιαπωνίας, ο Χάμιλτον ρωτήθηκε για το ποιος θα ήταν αυτός που θα ήθελε να πάρει τη θέση του στη γερμανική ομάδα.

«Θα ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψει στη Formula 1 ο Φέτελ. Πιστεύω πως για τη Mercedes θα ήταν μια φανταστική επιλογή. Είναι Γερμανός, 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, είναι ένας άνθρωπος με εξαιρετικές αξίες και θα πάει την ομάδα στο επόμενο επίπεδο. Θα το λατρέψω αν επιστρέψει στην ενεργό δράση», ανέφερε.

