Η βροχή που έπεσε στη Σουζούκα, κατά τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, περιόρισε τη δράση στην πίστα. Έξω από αυτή είχαμε όμως ενδιαφέροντα πράγματα.

Όπως συνηθίζεται, η βροχή έκανε την εμφάνισή της στη Σουζούκα, την πίστα διεξαγωγής του Grand Prix Ιαπωνίας. Οι οδηγοί της Formula 1 είδαν το πρόγραμμά τους να περιορίζεται στο FP2, όπου πραγματοποιήθηκαν ελάχιστοι γύροι και οι χρόνοι δεν ήταν αντιπροσωπευτικοί.

Με τα μονοθέσια να βρίσκονται περισσότερη ώρα στα γκαράζ των ομάδων, οι σκηνοθέτες αναζήτησαν ενδιαφέροντα πλάνα στις κερκίδες και στους χώρους όπου κυκλοφορούσαν οι θεατές. Ένας Ιάπωνας μας χάρισε ίσως το πιο ενδιαφέρον στιγμιότυπο του FP2, όταν από υποστηρικτής του Μαξ Φερστάπεν μεταμορφώθηκε σε φαν του Φερνάντο Αλόνσο μέσα σε ένα δευτερόλεπτο! Δείτε πώς στο ακόλουθο βίντεο.

me dropping the redbull agenda when alonso inevitably signs with aston again pic.twitter.com/9vG7vXFt5w