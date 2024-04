Ο οδηγός της Scuderia Ferrari δεν ξεχνά τον Γάλλο οδηγό και νονό του, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά το σοβαρό τραυματισμό στη Σουζούκα πριν από 10 χρόνια.

Με τον αριθμό 17 στο κράνος του, θα αγωνιστεί στο Grand Prix Ιαπωνίας ο Σαρλ Λεκλέρ. Η κίνηση αυτή του 26χρονου Μονεγάσκου γίνεται στην μνήμη του Ζιλ Μπιανκί. Ο Γάλλος οδηγός της Marussia είχε τραυματιστεί σοβαρά στην πίστα της Σουζούκα πριν από περίπου 10 χρόνια, στις 5 Οκτωβρίου 2014.

Λόγω της δυνατής βροχής ο Μπιανκί είχε χάσει τον έλεγχο του μονοθεσίου του, το οποίο προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε έναν γερανό που απομάκρυνε από την πίστα το μονοθέσιο Άντριαν Σουτίλ. Ο Μπιανκί είχε υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άφησε την τελευταία του πνοή αρκετούς μήνες μετά, τον Ιούλιο του 2015, σε νοσοκομείο της Νίκαιας, σε ηλικία μόλις 26 ετών.

Ο Λεκλέρ - αλλά και ο αδελφός του - ήταν στενοί φίλοι του Μπιανκί, ο οποίος είχε βαφτίσει τον οδηγό της Ferrari.

«Ένα ιδιαίτερο κράνος, στην μνήμη ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου για εμένα. Φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια από τότε που χάσαμε εδώ στην Ιαπωνία τον Ζιλ. Τόσες πολλές κοινές αναμνήσεις που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Μου λείπεις και θα κάνω τα πάντα για να φέρω αυτό το κράνος στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου την Κυριακή», ήταν το συγκινητικό μήνυμα του Λεκλέρ στο Χ.

A special helmet in memory of a very special person for me. ❤️

10 years this year since we have lost Jules here in Japan.

So many memories together that I’ll never ever forget.

I miss you and I’ll do everything to bring that helmet on the top step of the podium on Sunday. 🤍 pic.twitter.com/aT7QVbtedJ