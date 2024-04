O 26χρονος Μονεγάσκος είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς οδηγούς της Formula 1, κάτι που αποδείχθηκε και στην Ιαπωνία.

Με τη... φόρα από το 1-2 στην Αυστραλία, η Scuderia Ferrari θέλει να συνεχίσει στο δρόμο των επιτυχιών. Το τριήμερο 5-7 Απριλίου η Σουζούκα θα φιλοξενήσει το Grand Prix Ιαπωνίας, όπου η ιταλική ομάδα μετρά 7 νίκες. Τελευταία της όμως ήταν πριν από 20 χρόνια (2004), με τον Μίκαελ Σουμάχερ.

Ο Σαρλ Λεκλέρ περιμένει ότι η Red Bull Racing θα είναι δυνατή στην Ιαπωνία, όμως πιστεύει η Ferrari πρέπει να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία που θα της παρουσιαστεί. Φθάνοντας στην πίστα - οδηγώντας την εντυπωσιακή 296 GTB Assetto Fiorano - o 26χρονος Μονεγάσκος περικυκλώθηκε από δεκάδες θαυμαστές του που περίμεναν για ένα αυτόγραφο. Και όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, δεν τους το αρνήθηκε.

