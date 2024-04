Ο Βρετανός οδηγός της McLaren στον δρόμο του για την Ιαπωνία έπεσε πάνω στην γιαγιά... Άλμπον

Ο Λάντο Νόρις έφθασε στο αεροδρόμιο Ναρίτα της Ιαπωνίας, ενόψει του τέταρτου γύρου της Formula 1, το Grand Prix Ιαπωνίας. Εκεί συνέβη κάτι που ούτε ο ίδιος περίμενε... Μία ηλικιωμένη γυναίκα του ζήτησε να τραβήξουν φωτογραφία. Απ' ό,τι αποδείχτηκε ήταν η γιαγιά του οδηγού της Williams Racing, Άλεξ Άλμπον. Οι δύο τους τραβήξαν μία σέλφι, την οποία μετά από λίγη ώρα, έστειλε η γιαγιά του Άλμπον στον εγγονό της, γράφοντας του:

«Δες ποιον γνώρισα στο αεροδρόμιο. Τον φώναξα και του είπα ότι είμαι η γιαγιά του Άλεξ. Εκπλήρωσα ένα από τα όνειρα μου. Πες στον Λάντο ότι είμαι η γιαγιά σου για να μην νομίζει ότι του το είπα απλά για να βγάλω φωτογραφία μαζί του».

Το περιστατικό αυτό έχει γίνει viral, με τον Άλμπον να δημοσιεύει στο Twitter την εικόνα της γιαγιάς του με τον Νόρις μαζί με την συνομιλία τους, βάζοντας στο caption:

«Απ' ότι φαίνεται η γιαγιά μου έχει καινούργιο αγαπημένο οδηγό»

Grandma has a new favourite driver it seems 🥲 pic.twitter.com/EKHdetkJss