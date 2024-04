Η βρετανική ομάδα αναμένεται να παρουσιάσει το πρώτο της πακέτο αναβαθμίσεων για τη φετινή σεζόν της Formula 1 στην Ιαπωνία.

Σε αντίθεση με το 2023, η Aston Martin έχει πραγματοποιήσει ένα μέτριο ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. Οι Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ έχουν δυσκολευτεί με την οδήγηση της AMR24, η οποία υστερεί σε όλους τους τομείς έναντι του ανταγωνισμού.

Στο Grand Prix Ιαπωνίας η ομάδα του Σίλβερστον θέλει να αλλάξει την τύχη της και περνάει στην αντεπίθεση. Θα παρουσιάσει ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων με το οποίο ευελπιστεί να βρει αρκετή απόδοση ώστε σε πρώτη φάση να μάχεται για μία θέση στο βάθρο. Η πίστα της Σουζούκα λόγω της χάραξής της προσφέρει τη δυνατότητα στις ομάδες να δουν σε ποιους τομείς είναι δυνατές και σε ποιους υστερούν έναντι των αντιπάλων τους.

