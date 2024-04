Ο οδηγός της RB θέλει να «τραβήξει» τα βλέμματα και άλλων ομάδων εκτός από της Red Bull Racing.

Ο Γιούκι Τσουνόντα έκανε ξεκάθαρο ότι ο απόλυτος στόχος για το μέλλον του στην Formula 1, είναι να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα της Red Bull Racing. Προς το παρόν ο Ιάπωνας έχει το «πάνω χέρι» στην κόντρα του με τον ομόσταβλο του Ντάνιελ Ρικάρντο, έχοντας κάνει καλύτερο ξεκίνημα στην φετινή σεζόν. Μάλιστα ο 24χρονος οδηγός της RB κέρδισε τους παρθενικούς βαθμούς της ομάδας του για φέτος, τερματίζοντας στην 7η θέση στο Grand Prix Αυστραλίας.

Στις κατατακτήριες της Ιαπωνίας, μπροστά στους συμπατριώτες του, μπήκε στο Q3, αφήνοντας εκτός τον teammate του.

