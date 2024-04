Επέκταση Λ. Κύμης: «Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση», δηλώνει ο αρμόδιος Υπουργός

Η επέκταση μήκους 3,5 χλμ. θα ξεκινάει από τον κόμβο της Αττικής Οδού και θα καταλήγει στον κόμβο Καλυφτάκη στην Κάτω Κηφισιά.

Την άποψη ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση προκειμένου να προχωρήσει το έργο της επέκτασης της Λεωφόρου Κύμης έως την εθνική οδό, επανέλαβε ο Χρήστος Σταϊκούρας. «Η επέκταση της Κύμης είναι ένα ανοικτό ζήτημα. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την αναγκαία χρηματοδότηση και εκτιμώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις επί αυτού. Είναι μία δύσκολη άσκηση», δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών στο συνέδριο «Υποδομές και Δίκτυα: Η Ελληνική Πραγματικότητα. Εκσυγχρονισμός, Ανθεκτικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που διοργανώνει η Next is Now και η Dome Consulting.

Σχετικά με τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε: «Είναι αναγκαία παρέμβαση για την Αττική. Πρέπει να βρούμε και τη συνοδευόμενη χρηματοδότηση».

Με πρόσφατη παρέμβασή του, ο Δήμος Ηρακλείου ζητά η διάνοιξη της Κύμης να γίνει με σκεπαστό το κομμάτι της νέας διαδρομής, ώστε να αποφευχθεί η διχοτόμηση της πόλης σε ένα ακόμα σημείο (από το Ηράκλειο διέρχονται ήδη οι γραμμές του ΗΣΑΠ και η Αττική Οδός) και αντί ορύγματος να δημιουργηθεί επιφάνεια ελεύθερων χώρων που θα αξιοποιηθούν για την δημιουργία πράσινου και αθλητικών υποδομών.

Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του έργου

Την επέκταση που θα ξεκινάει από τον κόμβο της Αττικής Οδού και θα καταλήγει στον κόμβο Καλυφτάκη στην Κάτω Κηφισιά, συνολικού μήκους 3,5 χλμ.

Μια σήραγγα υπόγειας εξόρυξης μήκους 1.260 μέτρων και μια σήραγγα 1.160 μέτρων, με ανοικτή εκσκαφή τύπου Cut & Cover.

Όπως έχει αναφέρει αρκετές φορές η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δεν θα υπάρξουν διόδια για το τμήμα αυτό, καθώς πρόκειται για δημόσιο έργο. Η σύνδεση της Λεωφόρου Κύμης με την Εθνική Οδό εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί μία μέση ημερήσια κυκλοφορία 30.000 οχημάτων.