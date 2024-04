Ο Ισπανός οδηγός πιστεύει πως το φετινό μονοθέσιο της ιταλικής ομάδας της Formula 1 μπορεί να κερδίσει τη Red Bull RB20.

Σε τροχιά προς την κορυφή της Formula 1 βρίσκεται η Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα έκανε πολύ μεγάλα βήματα προόδου με την SF-24, η οποία έχει ήδη κερδίσει Grand Prix στη φετινή σεζόν, ενώ σε κανέναν αγώνα δεν έχει απουσιάσει από το βάθρο.

Ο Κάρλος Σάινθ με μία αξιομνημόνευτη επίδοση κέρδισε το Grand Prix Αυστραλίας και σημείωσε την τρίτη νίκη της καριέρας του. Το ονειρικό τριήμερο της Ferrari ολοκληρώθηκε με τον Σαρλ Λεκλέρ να κάνει το 1-2 για το εργοστάσιο του Μαρανέλο. Αυτό το αποτέλεσμα είχε να συμβεί από το Grand Prix Μπαχρέιν του 2022, δύο χρόνια πριν.

