Σε ρόλο τιφόζι οι... τρελαμένοι Ιταλοί τηλεσχολιαστές του Sky Sports, αποθέωσαν τον Ισπανό οδηγό της Scuderia Ferrari για τη νίκη του στο Άλμπερτ Παρκ.

Την πρώτη της νίκη στο 2024 πανηγύρισε η Ferrari στο Grand Prix Αυστραλίας. Ο Κάρλος Σάινθ με μία εντυπωσιακή και επιβλητική εμφάνιση θριάμβευσε και έφερε την ιταλική ομάδα και πάλι στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

Η χαρά της Ferrari δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο Σαρλ Λεκλέρ ολοκλήρωσε ένα σπουδαίο 1-2 για τους «κόκκινους», το πρώτο τους μετά από δύο ολόκληρα χρόνια. Το αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη του Μαξ Φερστάπεν άλλαξε την εικόνα του πρωταθλήματος.

Το αποτέλεσμα του Άλμπερτ Παρκ το χρειάζονταν τόσο στη Ferrari όσο και στην Ιταλία, καθώς τους δίνει τεράστια ψυχολογική ώθηση. Αυτό φάνηκε και από τη μετάδοση του ιταλικού Sky Sports. Οι τηλεσχολιαστές ήταν κατενθουσιασμένοι με την επιστροφή της Ferrari στις νίκες και δεν έκρυψαν τη χαρά τους. Μάλιστα, κραύγαζαν «El Matador» αποθεώνοντας τον 29χρονο Ισπανό την ώρα που έπαιρνε την καρό σημαία.

“¡EL MATADOR!”



“CARLOS SAINZ VINCE!”



“Buongiorno Italia! Ferrari 1-2!”



Carlo Vanzini’s passionate commentary after the victory in Australia 🇮🇹 pic.twitter.com/M06RrACSVY