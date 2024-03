Η δίκαιη νίκη του Κάρλος Σάινθ στο Grand Prix Αυστραλίας πανηγυρίστηκε δεόντως και στην Ιταλία.

Η εγκατάλειψη του Μαξ Φερστάπεν μόλις στον 3ο γύρο του Grand Prix Αυστραλίας άνοιξε το δρόμο για τη νίκη της Scuderia Ferrari και του Κάρλος Σάινθ. Βέβαια ο ρυθμός του Ισπανού οδηγού της Formula 1 όλο το τριήμερο στο Άλμπερτ Παρκ ίσως του επέτρεπε να δει πρώτος την καρό σημαία ακόμα και με τον Ολλανδό της Red Bull Racing μέσα στο... παιχνίδι μέχρι το τέλος.

Η πρώτη φετινή νίκη της Ferrari πανηγυρίστηκε έντονα τόσο στην πίστα, όσο και στην Ιταλία από τους τιφόζι. Αλλά και στην έδρα της ιταλικής ομάδας, στο Μαρανέλο, τηρήθηκε η παράδοση που θέλει να προστίθεται μία σημαία στην είσοδο μετά από κάθε νίκη στη Formula 1.

Αν αναρωτιέστε ποιος τοποθετεί τη σημαία, η απάντηση βρίσκεται στο ακόλουθο βίντεο.

If you wondered how we put up the flag, here’s how it’s done 🎥 pic.twitter.com/xq7j44frg8