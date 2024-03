Σε «πελάγη ευτυχίας» έπλεαν όλοι στην ιταλική ομάδα μετά το 1-2 που έκαναν στον αγώνα της Formula 1 στο Άλμπερτ Παρκ.

Ποιος να το περίμενε πως 16 ημέρες μετά τη χειρουργική του επέμβαση για σκωληκοειδίτιδα, ο Κάρλος Σάινθ θα ανέβαινε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Ο Ισπανός πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Grand Prix Αυστραλίας και πήρε την 3η νίκη της καριέρας του.

Έτσι, «έσπασε» το σερί του Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος εγκατέλειψε τον αγώνα έπειτα από φωτιά στο πίσω δεξί του φρένο. Ο Ολλανδός έχασε το σημαντικό πλεονέκτημα που είχε χτίσει στη βαθμολογία οδηγών.

Ο Σάινθ επανέφερε τη Ferrari στην κορυφή Grand Prix της Formula 1 μετά τη Σιγκαπούρη το 2023. Μάλιστα, είναι ο μοναδικός οδηγός πέρα από τους Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ που έχει κερδίσει αγώνα τις τελευταίες 500 ημέρες.

Κατά την επιστροφή του νικητή στο pit-lane και το parc-ferme για να σταθμεύσει την SF-24 του, οι μηχανικοί της Ferrari είχαν στήσει πάρτι προς τιμήν του Ισπανού. Λίγο μετά τον τερματισμό, η ιταλική ομάδα δημοσίευσε στους λογαριασμούς της στα social media βίντεο από τους πανηγυρισμούς, με το σύνθημα «Vamos Carlos» να κυριαρχεί.

From surgery to race victory 🏆 what a smoooooth operation!! 👊 #AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/dfRPN26AzO