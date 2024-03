Ο Χόρχε Μαρτίν με την Ρramac Ducati πήρε εμφατικά την πρώτη του φετινή νίκη στο επεισοδιακό GP Πορτογαλίας.

Το Grand Prix Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ήταν ένας αγώνας που τα είχε όλα: δράμα, συγκρούσεις, ανατροπές και έναν σπουδαίο νικητή, τον Χόρχε Μαρτίν. Ο Ισπανός αναβάτης της Pramac Ducati πήρε την πρωτοπορία από τον πρώτο γύρο του αγώνα και δεν την έχασε μέχρι το τέλος. Ο Ενέα Μπαστιανίνι της εργοστασιακής Ducati Lenovo τερμάτισε στη 2η θέση και ο απίστευτος ρούκι Πέδρο Ακόστα της GasGas Tech3 ανέβηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο βάθρο παίρνοντας την 3η θέση.

The MARTINATOR masters the Portimao attraction ride! 🦾@88jorgemartin wins his first Sunday race of the season! 🔥#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/0LYsa4bsaE — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 24, 2024

Εκκίνηση

Οι αναβάτες πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση έχοντας μπροστά τους μια δοκιμασία 25 γύρων στην απαιτητική πίστα του Πορτιμάο, γνωρίζοντας ότι οι απαιτήσεις θα είναι διαφορετικές από το Σπριντ του Σαββάτου, στο οποίο επικράτησε ο Μάβερικ Βινιάλες.

Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και ο Χόρχε Μαρτίν πετάχτηκε μπροστά, για να στρίψει πρώτος, μπροστά από τον Μπαστιανίνι. Ο Βινιάλες ξεκίνησε πολύ καλά και πέρασε τον Μπαστιανίνι για τη 2η θέση, με τον Μπανάια στην 3η και τον Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος, όπως και στο Σπριντ, κέρδισε πολλές θέσεις.

An all-Ducati battle looming for the podium positions 👀



Race leader @88jorgemartin is now pulling away from Maverick 💨#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/Sxm0tChWwe March 24, 2024

Πιο πίσω, ακολουθούσε μια τριάδα από μοτοσικλέτες τις ΚΤΜ, με τον Τζακ Μίλερ της εργοστασιακής ομάδας μπροστά από τον Πέδρο Ακόστα της GasGas Tech3 και τον ομόσταβλο του Αυστραλού, τον Μπραντ Μπίντερ.Πίσω από τις RC16 έρχονταν οι δύο Yamaha των Κουαρταραρό και Ρινς.

«Εκρηκτικός» στο ξεκίνημα ο Μαρτίν

Ο Χόρχε Μαρτίν από το ξεκίνημα του αγώνα έβαλε το κεφάλι κάτω και προσπάθησε να πάρει διαφορά από τον Βινιάλες, ενώ και ο Ισπανός της Aprilia άφησε λίγο πίσω του την τριάδα των Ducati που ακολουθούσε, με τους Μπαστιανίνι, Μπανάια και Μ. Μάρκεθ κατά σειρά.

Στους πρώτους γύρους είχαμε και αρκετές πτώσεις, με τους Μορμπιντέλι, Αλεξ Μάρκει και Ραούλ Φερνάντεθ να «νιώθουν» τις αμμοπαγίδες. Ο δύο πρώτοι κατάφεραν να ανέβουν ξανά στις μοτοσικλέτες τους και να συνεχίσουν, όχι όμως και ο αναβάτης της Trackhouse, που εγκατέλειψε.

Η άνοδος του Ακόστα

Ο εκπληκτικός ρούκι Πέδρο Ακόστα άρχισε πάλι να κάνει τα «μαγικά» του και αφού πέρασε τον Μπραντ Μπίντερ έφτασε πίσω από τον Μαρκ Μάρκεθ και τον πέρασε εύκολα για να ανέβει στην 5η θέση. Ο νεαρός Ισπανός είχε πλέον μπροστά του τον Πέκο Μπανάια, ο οποίος είχε μείνει αρκετά πίσω από τον Μπαστιανίνι.

Στο μεταξύ, ο Χόρχε Μαρτίν συνέχιζε να κρατά την πρωτοπορία, είχε όμως κοντά πίσω του τους Βινιάλες και Μπαστιανίνι. Ο αγώνας είχε πολύ δρόμο μπροστά του και κανείς δεν ήθελε να καταναλώσει τα ελαστικά του από πολύ νωρίς και να μείνει ανυπεράσπιστος στο τέλος.

Έτσι, είχαν δημιουργηθεί δύο γκρουπ των τριών αναβατών στην κορυφή – αυτό που διεκδικούσε τη νίκη με τους Μαρτίν, Βινιάλες και Μπαστιανίνι και άλλο ένα λίγο πιο πίσω με τους Μπανάια, Ακόστα και Μ. Μάρκεθ.

Ο Χόρχε πήρε τ' όπλο του

Μπαίνοντας στο τελευταίο 1/3 του αγώνα, ο Χόρχε Μαρτίν αποφάσισε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να κάνει την επίθεσή του και ανέβασε το ρυθμό του, για να ανοίξει τη διαφορά από τον Βινιάλες σε περίπου 1 δευτερόλεπτο. Ο Βινιάλες προσπάθησε να αντιδράσει και έριξε τη διαφορά περίπου στα 7 δέκατα του δευτερολέπτου, αλλά δεν φάνηκε να μπορεί να πλησιάσει περισσότερο, ενώ δεν κατάφερνε να ξεφύγει από τον Μπαστιανίνι, που ακολουθούσε υπομονετικά.

Αρκετά πιο πίσω, η τριάδα των Μπανάια, Ακόστα, Μ. Μάρκεθ είχε γίνει πλέον... δυάδα αφού η απόσταση του Μάρκεθ από τον Ακόστα είχε πλέον ξεπεράσει το 1 δευτερόλεπτο. Ο Ακόστα από την πλευρά του δεν είχε εγκαταλείψει την προσπάθεια να περάσει τον Μπανάια και τελικά τα κατάφερε, με μια αποφασιστική κίνηση, για να πάρει την 4η θέση.

Σύγκρουση πρωταθλητών

Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για τον Μπανάια, που είδε και τον Μαρκ Μάρκεθ να προσπαθεί να τον προσπεράσει. Οι δυο τους δεν ήταν διατεθειμένοι να δώσουν χώρο και έτσι -αναπόφευκτα σχεδόν- ήρθε η επαφή, που τους έστειλε και τους δύο στην αμμοπαγίδα και εκτός βαθμών.

Στους τελευταίους γύρους ο Μπαστιανίνι έκανε την τελική του προσπάθεια να φτάσει τον Βινιάλες και ίσως να απειλήσει τον Μαρτίν. Το «θηρίο» της Ducati δεν πέτυχε κανένα από τους δύο στόχους του, καθώς μια πτώση του Βινιάλες στον τελευταίο γύρο, έπειτα από τεχνικό πρόβλημα της μοτοσικλέτας του, έστειλε τον Ισπανό στην αμμοπαγίδα και τον Ιταλό στη 2η θέση.

Έτσι, ο Μαρτίν πήρε την καρό σημαία, ο Μπαστιανίνι τερμάτισε δεύτερος και ο τρομερός Ακόστα ανέβηκε στο βάθρο αφού με όσα έγιναν μπροστά του βρέθηκε στην 3η θέση. Ακολούθησαν οι Μπίντερ, Μίλερ, Μπετζέκι, Κουαρταραρό, Εσπαργκαρό, Ολιβέιρα και Ντι Τζιαναντόνιο.

Επόμενος αγώνας είναι σε τρεις εβδομάδες το GP ΗΠΑ στο Όστιν το 3ήμερο 12-14 Απριλίου.

» Οι βαθμολογίες του MotoGP μετά το GP Πορτογαλίας

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool