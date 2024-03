Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari ήταν χαρούμενος και ταυτόχρονα απογοητευμένος με το αποτέλεσμα που πήρε στην Αυστραλία.

Έπρεπε να περάσουν δύο χρόνια ώστε η Scuderia Ferrari να τερματίσει στις θέσεις 1 και 2 σε Grand Prix της Formula 1. O Κάρλος Σάινθ πήρε μια θαυμάσια νίκη στο GP Αυστραλίας και έφτασε τις τρεις νίκες στην καριέρα του.

Δεύτερος τερμάτισε ο Σαρλ Λεκλέρ με την έτερη SF-24, ολοκληρώνοντας ένα τέλειο αγωνιστικό τριήμερο για τη Ferrari. Ο Μονεγάσκος έπρεπε να αμυνθεί από τους οδηγούς της McLaren στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και έχοντας τη σωστή στρατηγική, κατάφερε να πάρει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Παρά το εξαιρετικό αποτέλεσμα της Ferrari, o Λεκλέρ είχε ορισμένα παράπονα από τον αγώνα του: «Αισθάνομαι πολύ καλά, περισσότερο για την ομάδα. Είχαμε να κάνουμε 1-2 από το Μπαχρέιν του 2022, για το οποίο έχω όμορφες αναμνήσεις. Είναι φοβερό που το καταφέραμε και πάλι. Ο Κάρλος είχε ένα τρομερό τριήμερο, έκανε φοβερό αγώνα. Εγώ δυσκολεύτηκα πολύ με το πρώτο σετ σκληρής γόμας ελαστικών. Δεν ξέρω γιατί αλλά δεν έκανα καλή διαχείριση ελαστικών. Στο τελευταίο stint ήταν καλύτερα τα πράγματα. Το 1-2 ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε σήμερα».

What a brilliant drive to P2 @Charles_Leclerc !! 👏 Bravo!! 🏆 #AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/u46n3Cv2Rj

Όταν ρωτήθηκε από τον Γκίνθερ Στάινερ σχετικά με το αν θα μπορούσε να κερδίσει τον Σάινθ, ο Λεκλέρ απάντησε: «Δεν μπορούσα να επιτεθώ στον Σάινθ διότι στο πρώτο stint χρειάστηκε να αμυνθώ και να μπω για αλλαγή ελαστικών αρκετά νωρίς. Από εκείνο το σημείο κι έπειτα ο Κάρλος ήταν πολύ γρήγορος και εγώ δυσκολεύτηκα με τα ελαστικά. Μετά το πρώτο pit-stop ήταν ξεκάθαρο πως δεν θα έπαιρνα τη νίκη. Ο Κάρλος έκανε καλύτερη δουλειά και άξιζε τη νίκη. Δεν μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα».

Με το αποτέλεσμα που πήρε στον αγώνα της Αυστραλίας, ο Λεκλέρ σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών.

Now THAT’S the way to make a comeback 💪 pic.twitter.com/mI02syWyHb