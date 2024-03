Ο Ολλανδός εγκατέλειψε στο Grand Prix Αυστραλίας, για πρώτη φορά μετά από 43 αγώνες.

To νικηφόρο σερί του Μαξ Φερστάπεν σταμάτησε στο Grand Prix Αυστραλίας. Εκεί όπου ο Ολλανδός είχε εγκαταλείψει για τελευταία φορά, το 2022, είδε τις ελπίδες του για μία ακόμα νίκη να εξανεμίζονται με δραματικό τρόπο μόλις στον 3ο γύρο.

Αφού ο Κάρλος Σάινθ τον είχε περάσει στον προηγούμενο γύρο, άρχισε να βγαίνει καπνός από τον πίσω δεξί τροχό της RB20. Οι αρχικές εκτιμήσεις για πρόβλημα στα φρένα επιβεβαιώθηκαν τόσο από τη Red Bull Racing όσο και από τον ίδιο τον παγκόσμιο πρωταθλητή.

«Από τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, με το που έσβησαν τα κόκκινα φώτα προέκυψε το θέμα με το πίσω φρένο. Το πρόβλημα γινόταν όλο και μεγαλύτερο και ήταν σαν να οδηγούμε με χειρόφρενο. Για αυτό το μονοθέσιο είχε τόσο περίεργη συμπεριφορά σε ορισμένες στροφές», ανέφερε ο Φερστάπεν στο Sky Sports.

A Sunday to forget for Max 😨



The three-time champ will be back in Suzuka 👊#F1 #AusGP pic.twitter.com/KdSi6Ee5dS