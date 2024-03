Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari θα εκκινήσει στον αγώνα της Κυριακής από την 4η θέση του grid.

Το grid στο Grand Prix Αυστραλίας θα βρει τον Σαρλ Λεκλέρ στη δεύτερη σειρά, πίσω από τους Μαξ, Φερστάπεν, Κάρλος Σάινθ και Λάντο Νόρις. Ο 26χρονος οδηγός της Scuderia Ferrari κέρδισε μία θέση στη σειρά εκκίνησης, λόγω της ποινής που επιβλήθηκε στον Σέρχιο Πέρεζ για την παρεμπόδιση του Νίκο Χούλκενμπεργκ στις κατατακτήριες δοκιμές.

Ο Μονεγάσκος έφθασε το Σάββατο στην πίστα του Άλμπερτ Παρκ πίσω από το τιμόνι όχι μίας Ferrari - όπως συνηθίζεται - αλλά μίας Alfa Romeo Tonale.

Προφανώς η επιλογή δεν ήταν τυχαία, αλλά έγινε για λόγους μάρκετινγκ και προώθησης του SUV της Alfa Romeo. Η ιταλική μάρκα κατέγραψε τριψήφιο αριθμό πωλήσεων στην Αυστραλία το 2023 και προσπαθεί να βελτιώσει την πορεία της στη χώρα των καγκουρό. Η άφιξη του Λεκλέρ στην πίστα με την Tonale έχει ως στόχο να αυξήσει τη δημοφιλία του compact SUV στην τοπική αγορά.

