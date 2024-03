O Μεξικανός οδηγός της Red Bull Racing τιμωρήθηκε από τους αγωνοδίκες του Grand Prix Αυστραλίας, καθώς εμπόδισε τον Χούλκενμπεργκ στην πρώτη περίοδο των κατατακτήριων δοκιμών.

Από την 6η θέση του grid θα εκκινήσει τον αγώνα στο Grand Prix Αυστραλίας ο Σέρχιο Πέρεζ. Ο Μεξικανός οδηγός της Red Bull Racing δέχτηκε ποινή τριών θέσεων, καθώς εμπόδισε τον Νίκο Χούλκενμπεργκ της Haas στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών.

Σύμφωνα με τους αγωνοδίκες της Formula 1, ο Πέρεζ εμπόδισε χωρίς λόγο στη στροφή 13 της πίστας τον Χούλκενμπεργκ, ο οποίος βρισκόταν σε γρήγορο γύρο. Ο οδηγός της Red Bull αν και σε αργό γύρο βρέθηκε στο apex της στροφής, με αποτέλεσμα ο Γερμανός οδηγός της Haas να αναγκαστεί να αφήσει την αγωνιστική γραμμή και να χάσει χρόνο.

Έτσι από την 3η θέση που πήρε στις κατατακτήριες δοκιμές στο Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης, ο Πέρεζ υποχωρεί στην 6η θέση της σειράς εκκίνησης. Αυτό σημαίνει ότι θα βρεθεί στο grid πίσω από τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren και μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes.

Δείτε ακόμα: Κυρίαρχος ο Φερστάπεν, 3 στα 3 στις κατατακτήριες δοκιμές

Σύμφωνα με το ηχητικό απόσπασμα από τον ασύρματο της Red Bull Racing, οι μηχανικοί δεν ειδοποίησαν έγκαιρα τον Πέρεζ ότι πλησίαζε άλλο μονοθέσιο. Η Red Bull έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση στην ποινή.

Checo will now be starting the race in P6 after receiving a three-place grid penalty. Let’s get ready for some overtakes 👀 https://t.co/g7sm6Unmj6