Ο Ενέα Μπαστιανίνι της Ducati Lenovo ήταν ταχύτερος στη χρονομετρημένη περίοδο, που σημαδεύτηκε από αρκετές πτώσεις στο τέλος.

Μετά την προσαρμογή στις συνθήκες του Πορτιμάο στην πρωινή περίοδο ελεύθερων δοκιμών, οι αναβάτες του MotoGP βγήκαν σε μια σαφώς καλύτερη πίστα το απόγευμα για τη, σαφώς μεγαλύτερης σημασίας χρονομετρημένη περίοδο του GP Πορτογαλίας.

Σε αυτά τα 60 λεπτά καθορίστηκαν οι θέσεις στα γκρουπ των κατατακτήριων δοκιμών, με τους 10 πρώτους να εξασφαλίζουν απευθείας τη θέση τους στο Q2 και τους υπόλοιπους να πρέπει να περάσουν από το «βάσανο» του Q1 για να διεκδικήσουν τις άλλες δύο θέσεις.

A front-end crash at T5 💥



But @jackmilleraus got back up and already rejoined the track! 👍#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/wNxBysuJGC