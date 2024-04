Η γερμανική ομάδα θέλει όσο τίποτα να αντιστρέψει τη φετινή αγωνιστική της πορεία και ετοιμάζει αναβαθμίσεις για τον επόμενο αγώνα.

Από το Grand Prix Μαϊάμι, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 3-5 Μαΐου, η Mercedes-AMG F1 θέλει να αλλάξει την τύχη της στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. H γερμανική ομάδα ετοιμάζει μια σειρά από αναβαθμίσεις, οι οποίες θα τη βοηθήσουν να ξεφύγει από τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται.

Η W15 E-Performance έχει αποδειχθεί ένα δύστροπο μονοθέσιο και μετά από πέντε αγώνες στο 2024 είναι στην 5η θέση δυναμικής πίσω από τις Red Bull RB20, Ferrari SF-24, McLaren MCL38 και Aston Martin AMR24. Με δεδομένο πως το μονοθέσιο έχει βασιστεί σε μία νέα φιλοσοφία σχεδιασμού, τα αποτελέσματα έως τώρα είναι απογοητευτικά.

Ο τεχνικός διευθυντής της Mercedes, Τζέιμς Άλισον, αποκάλυψε πως η W15 θα αναβαθμιστεί στο Μαϊάμι, όμως δεν θα είναι τα μοναδικά μέτρα της γερμανικής ομάδας για βελτίωση της απόδοσης: «Έχουμε αναβαθμίσεις για το μονοθέσιο αλλά και ορισμένα επιπλέον εξαρτήματα τα οποία θα βελτιώσουν την ισορροπία του μονοθεσίου που μας έχει ταλαιπωρήσει μέχρι τώρα. Μου είναι επώδυνο να μιλάω για τα μειονεκτήματά μας ειδικά μετά από ένα τριήμερο όπως αυτό της Κίνας. Πρέπει όμως να θυμάμαι πάντα πως μελλοντικά θα έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά, θα είμαστε στις μπροστά θέσεις και η ευχαρίστηση θα είναι μεγάλη. Ανυπομονώ να έρθει και πάλι αυτή η μέρα».

