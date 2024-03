Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing συνέχισαν το φετινό σερί τους στη Μελβούρνη παρά τις δυσκολίες.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Αυστραλίας, του τρίτου φετινού αγώνα της Formula 1, εξελίχθηκε σε άλλη μία επίδειξη δύναμης του Μαξ Φερστάπεν και της Red Bull Racing, που εξασφάλισαν και την τρίτη φετινή pole position, παρότι δεν φαίνονταν να είναι το φαβορί στο Άλμπερτ Παρκ. Ο Κάρλος Σάινθ ήταν ο ταχύτερος οδηγός της Scuderia Ferrari και πήρε τη δεύτερη θέση ενώ ο Σέρχιο Πέρεζ με την άλλη Red Bull ήταν τρίτος.

