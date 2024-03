Ο Ισπανός πολυπρωταθλητής έδειξε τις προθέσεις του στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Πορτιμάο.

Η δράση για το δεύτερο φετινό αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP, το GP Πορτογαλίας, ξεκίνησε στο σιρκουί του Πορτιμάο με την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Με την επιφάνεια της πίστας να είναι πολύ μακριά από την ιδανική κατάσταση, οι χρόνοι των αναβατών ήταν σχετικά αργοί, καθώς προσπαθούσαν να στήσουν τις μοτοσικλέτες τους για τη συνέχεια του 3ημέρου.

Σε αυτήν τη 45λεπτη διαδικασία, ο Μαρκ Μάρκεθ με την Gresini Ducati GP23 ήταν εκείνος που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο και στο τέλος βρέθηκε στην κορυφή του σχετικού πίνακα. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε ο Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia και στην τρίτη θέση ο Μπραντ Μπίντερ της ΚΤΜ, καθώς είχαμε τρεις διαφορετικούς κατασκευαστές στις τρεις πρώτες θέσεις.

