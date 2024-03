Η ιταλική ομάδα της Formula 1 έχει κάνει τέτοια πρόοδο με την εξέλιξη του μονοθεσίου της και αυτό δίνει αυτοπεποίθηση στους οδηγούς της.

Έπειτα από δύο αγώνες της περασμένης σεζόν της Formula 1, η Scuderia Ferrari ήταν χαμένη στα προβλήματά της. Η SF-23 είχε δομικά προβλήματα, όπως έντονη φθορά ελαστικών, έλλειψη κάθετης δύναμης και κακή οδηγική συμπεριφορά. Σε μία στροφή μπορεί να είχε έντονη υποστροφή και στην επόμενη απότομη υπερστροφή, κάτι που δυσκόλεψε όλη τη σεζόν τους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ.

Αυτό φαίνεται πως δεν ισχύει φέτος. Η SF-24 είναι ένα πολύ διαφορετικό μονοθέσιο από την SF-23 και στο εργοστάσιο του Μαρανέλο έκαναν εξαιρετική δουλειά στο φετινό σχεδιασμό. Πέρα από βελτίωση των ατελειών της, η φετινή Ferrari είναι μια πολύ γερή βάση ώστε η εξέλιξη εντός του 2024 να είναι μεγάλη.

Ο επικεφαλής απόδοσης μηχανολογίας της Scuderia Ferrari, Τζοκ Κλίαρ, μίλησε για τα συμπεράσματα που έβγαλε η ιταλική ομάδα για την SF-24 μετά από τα δύο πρώτα Grand Prix της σεζόν.

