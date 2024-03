H ιταλική ομάδα πιέζει ώστε να βελτιώσει την απόδοση του μονοθεσίου της και να ξεπεράσει την παντοδύναμη Red Bull Racing.

Έτοιμη για την πραγματική επίθεση προς την κορυφή της Formula 1 είναι η Scuderia Ferrari. H νέα SF-24 αποδίδει στην πίστα όπως περίμεναν οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ, κάτι το οποίο τους κάνει αισιόδοξους για το μέλλον. Στους δύο πρώτους αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα στη χρονιά, η ιταλική ομάδα είναι καθαρά η δεύτερη δύναμη και αρκετά κοντά στη Red Bull Racing.

Όμως η πρόοδος που έκανε το χειμώνα δεν ήταν αρκετή. Στο εργοστάσιο του Μαρανέλο δουλεύουν σκληρά να βελτιώσουν την SF-24 ώστε να καταφέρει να κερδίσει ξανά Grand Prix και να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gMotion by gazzetta, στην αεροδυναμική σήραγγα της Ferrari το μονοθέσιο διαφέρει σημαντικά από αυτό το οποίο αγωνίστηκε σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες, που πρόκειται για μία «Β έκδοση» της τωρινής SF-24.

Η νέα φιλοσοφία που ακολούθησαν οι τεχνικοί του Μαρανέλο φαίνεται να αποδίδει εξαιρετικά και τα περιθώρια βελτίωσης είναι μεγάλα. Μπορεί η τωρινή μορφή της SF-24 να είναι κάπως συμβατική αν τη συγκρίνουμε για παράδειγμα με τη Red Bull RB20, όμως αυτό αναμένεται να αλλάξει.

Σύμφωνα με το formu1a.uno, το πρόγραμμα εξέλιξης της Ferrari για το πρώτο μέρος της σεζόν έχει οριστικοποιηθεί. Θα ξεκινήσει με μικρά εξαρτήματα τον Απρίλιο, πιθανότατα στο Grand Prix Ιαπωνίας και το πρώτο μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων θα παρουσιαστεί έως το Grand Prix Ίμολα.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, θα υπάρξουν νέες, πολύ επιθετικές λύσεις, κυρίως στο αμάξωμα του μονοθεσίου. Νέα sidepods με μικρότερη εισαγωγή αέρα των ψυγείων αναμένεται να «κουμπώσουν» στην SF-24. Επιπρόσθετα, θα υπάρξει και ένα νέο πάτωμα, το οποίο θα βελτιώσει την αεροδυναμική απόδοση του μονοθεσίου. Τα τωρινά μονοθέσια της Formula 1 παράγουν τα μεγαλύτερα ποσοστά κάθετης δύναμης από το πάτωμα και γι’ αυτό πρόκειται για το πιο σημαντικό σημείο τους.

Ο κύριος στόχος της Ferrari με το φετινό μονοθέσιο έχει επιτευχθεί. Τα δεδομένα στο εργοστάσιο ανταποκρίνονται με αυτά της πίστας και οι οδηγοί είναι πολύ χαρούμενοι με την πρόοδο που έχει γίνει. Τώρα σειρά έχει ο (δύσκολος) δρόμος προς την κορυφή

