Ο οδηγός της Scuderia Ferrari βλέπει μόνο θετικά δείγματα από την εικόνα της ομάδας του, παρά το γεγονός πως η Red Bull Racing έχει πάρει δύο εύκολες νίκες στη χρονιά έως τώρα.

Η απόλυτη κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν στη Formula 1 συνεχίζεται και τη φετινή σεζόν. Ο Ολλανδός κέρδισε το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, έκανε το δύο στα δύο στο 2024 και έχει αποκτήσει ήδη ένα άνετο προβάδισμα στη βαθμολογία.

Αυτό ενδέχεται να μην κρατήσει πολύ, μιας και η Scuderia Ferrari θέλει να αλλάξει τα δεδομένα και μάλιστα σύντομα. Από τις χειμερινές δοκιμές ήταν εμφανές πως η SF-24 των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ είναι ένα πολύ καλό μονοθέσιο και αυτό έχει επιβεβαιωθεί ήδη με δύο βάθρα σε δύο αγώνες.

Ο Λεκλέρ ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο φέτος με την 3η θέση στη Σαουδική Αραβία, κάτι που τον χαροποίησε ιδιαίτερα. Κάνοντας την πρώτη του αξιολόγηση για τα δεδομένα του 2024, ο Μονεγάσκος φάνηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για το μέλλον.

«Πιστεύω πως κάνουμε μικρά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν κοιτάξουμε τους τελευταίους έξι ή επτά μήνες, η Ferrari είναι η ομάδα που έχει βελτιωθεί περισσότερο από κάθε άλλη. Μειώνουμε σιγά-σιγά τη διαφορά. Είναι ακόμη αρκετά μεγάλη η διαφορά που υπάρχει, αλλά είμαι σίγουρος πως είναι θέμα χρόνου ώστε να ασκήσουμε περισσότερη πίεση στις δύο Red Bull», ανέφερε ο νικητής 5 Grand Prix της Formula 1.

Ο Λεκλέρ τερμάτισε 18 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή Φερστάπεν στον αγώνα της Τζέντα. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως όταν ο οδηγός της Ferrari πέρασε τον Λάντο Νόρις για να πάρει την 3η θέση στον 27ο γύρο, ήταν 15 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ολλανδό. Αυτό σημαίνει πως στους τελευταίους 23 γύρους έχασε μόλις 3 δευτερόλεπτα από τον οδηγό της Red Bull Racing, πράγμα θετικό για την απόδοση της Ferrari.

Never get tired of that podium feeling 🏆#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/02AMplS1B9