F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Σ. Αραβίας
Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing έχουν αρχίσει να «καλπάζουν» βαθμολογικά και είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ.
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Max Verstappen
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|51
|2
|Sergio Perez
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|36
|3
|Charles Leclerc
|FERRARI
|28
|4
|George Russell
|MERCEDES
|18
|5
|Oscar Piastri
|MCLAREN MERCEDES
|16
|6
|Carlos Sainz
|FERRARI
|15
|7
|Fernando Alonso
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|12
|8
|Lando Norris
|MCLAREN MERCEDES
|12
|9
|Lewis Hamilton
|MERCEDES
|8
|10
|Oliver Bearman
|FERRARI
|6
|11
|Nico Hulkenberg
|HAAS FERRARI
|1
|12
|Lance Stroll
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|1
|13
|Alexander Albon
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|14
|Zhou Guanyu
|KICK SAUBER FERRARI
|0
|15
|Kevin Magnussen
|HAAS FERRARI
|0
|16
|Daniel Ricciardo
|RB HONDA RBPT
|0
|17
|Esteban Ocon
|ALPINE RENAULT
|0
|18
|Yuki Tsunoda
|RB HONDA RBPT
|0
|19
|Logan Sargeant
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|20
|Valtteri Bottas
|KICK SAUBER FERRARI
|0
|21
|Pierre Gasly
|ALPINE RENAULT
|0
Βαθολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ.
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|87
|2
|FERRARI
|49
|3
|MCLAREN MERCEDES
|28
|4
|MERCEDES
|26
|5
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|13
|6
|HAAS FERRARI
|1
|7
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|8
|KICK SAUBER FERRARI
|0
|9
|RB HONDA RBPT
|0
|10
|ALPINE RENAULT
|0
Φωτογραφία: Red Bull Content Pool