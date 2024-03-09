F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Σ. Αραβίας

F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Σ. Αραβίας
Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing έχουν αρχίσει να «καλπάζουν» βαθμολογικά και είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν.

» Τι έγινε στο GP Σ. Αραβίας

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ.ΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Max VerstappenRED BULL RACING HONDA RBPT51
2Sergio PerezRED BULL RACING HONDA RBPT36
3Charles LeclercFERRARI28
4George RussellMERCEDES18
5Oscar PiastriMCLAREN MERCEDES16
6Carlos SainzFERRARI15
7Fernando AlonsoASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES12
8Lando NorrisMCLAREN MERCEDES12
9Lewis HamiltonMERCEDES8
10Oliver BearmanFERRARI6
11Nico HulkenbergHAAS FERRARI1
12Lance StrollASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES1
13Alexander AlbonWILLIAMS MERCEDES0
14Zhou GuanyuKICK SAUBER FERRARI0
15Kevin MagnussenHAAS FERRARI0
16Daniel RicciardoRB HONDA RBPT0
17Esteban OconALPINE RENAULT0
18Yuki TsunodaRB HONDA RBPT0
19Logan SargeantWILLIAMS MERCEDES0
20Valtteri BottasKICK SAUBER FERRARI0
21Pierre GaslyALPINE RENAULT0

Βαθολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Θ.ΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1RED BULL RACING HONDA RBPT87
2FERRARI49
3MCLAREN MERCEDES28
4MERCEDES26
5ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES13
6HAAS FERRARI1
7WILLIAMS MERCEDES0
8KICK SAUBER FERRARI0
9RB HONDA RBPT0
10ALPINE RENAULT0

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool

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