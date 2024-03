Όταν πατέρας και γιος Κάρλος Σάινθ βρέθηκαν στο κρεβάτι του νοσοκομείου με διαφορά δεκαετίες, αλλά για τον ίδιο λόγο.

Μία απίστευτη ανάρτηση έκανε στα social media ο Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός οδηγός της Formula 1 έκανε εγχείρηση σκωληκοειδίτιδας σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Σαουδικής Αραβίας. Ως αποτέλεσμα θα χάσει το δεύτερο Grand Prix της σεζόν, με τον 18χρονο Όλιβερ Μπέρμαν να παίρνει τη θέση του στο μονοθέσιο της Scuderia Ferrari.

«Σάινθ - Σκωληκοειδίτιδα 2-0

Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματά σας το τελευταίο 24ωρο. Νιώθω πραγματικά τη στήριξή σας», έγραψε ο 29χρονος Ισπανός, που δημοσίευσε δύο παρόμοιες φωτογραφίες. Η δεύτερη είναι του πατέρα του που είχε κάνει επίσης εγχείρηση σκωληκοειδίτιδας πριν από πολλά χρόνια.

SAINZ 2️⃣ - 0️⃣ APPENDICITIS



Thanks everyone for your messages these past 24h. I really feel your support.❤️ pic.twitter.com/y88CYxI7n6