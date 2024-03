O 18χρονος Βρετανός αντικαθιστά τον Κάρλος Σάινθ, ο οποίος διαγνώστηκε με σκωληκοειδίτιδα και πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα.

Όλα τα βλέμματα στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας είναι πάνω στον Όλιβερ Μπέρμαν. Ο 18χρονος ρούκι πραγματοποιεί την πρώτη του παρουσία σε αγώνα της Formula 1, στη θέση του Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari διαγνώστηκε με σκωληκοειδίτιδα και πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα.

O Μπέρμαν τα πήγε εξαιρετικά στην πρώτη περίοδο των κατατακτήριων δοκιμών, σημειώνοντας με την SF-24 τον 9ο χρόνο και περνώντας άνετα στο Q2. Μάλιστα ο χρόνος του ήταν καλύτερος από αυτόν του επτάκις πρωταθλητή και οδηγού της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον.

Την προσπάθειά του παρακολουθεί από το γκαράζ της Ferrari, εμφανώς αγχωμένος, ο πατέρας του, Ντέιβιντ Μπέρμαν.

Ollie Bearman’s dad in the garage, almost as nervous as us 😅



