Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ταχύτερος στην τρίτη και τελευταία περίοδο δοκιμών της Formula 1 στο σιρκουί πόλης υψηλών ταχυτήτων της Τζέντα.

Ελεύθερες δοκιμές τέλος για το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας της Formula 1, έστω και μετ’ εμποδίων. Το FP3 στο σιρκουί της Τζέντα είχε αρκετούς πρωταγωνιστές, άλλους θετικούς και άλλους αρνητικούς. Στο τελευταίο 60λεπτο δοκιμών του αγωνιστικού τριημέρου, ομάδες και οδηγοί πραγματοποίησαν προσομοιώσεις κατατακτηρίων, ενώ προσπάθησαν να βελτιστοποιήσουν το στήσιμο των μονοθεσίων τους.

Ταχύτερος στο FP3 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός οδηγός με το πρώτο σετ μαλακής γόμας ελαστικών σημείωσε χρόνο 1:28,412 και άφησε κατά 0,196 δευτερόλεπτα πίσω του τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος ήταν πολύ δυνατός στον πρώτο τομέα της πίστας, όμως έχασε χρόνο στους δύο άλλους χρονομετρημένους τομείς της Τζέντα.

Ακολούθησε ο Σέρχιο Πέρεζ με τη δεύτερη RB20, όμως η διαφορά από τον teammate του ήταν στο μισό δευτερόλεπτο. Πέμπτος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ με την πρώτη Mercedes W15, ο οποίος ξεπέρασε κατά μόλις 7 χιλιοστά του δευτερολέπτου τον Λάντο Νόρις της McLaren Racing.

Οι δύο Aston Martin βρέθηκαν στις θέσεις 6 και 7, υποχωρώντας στην κατάταξη, έπειτα από τον ταχύτερο γύρο του Φερνάντο Αλόνσο στο FP2. Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν 8ος μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον που δεν βρήκε λύσεις στο στήσιμο του μονοθεσίου του, ενώ 10ος ήταν ο Όλιβερ Μπέρμαν της Ferrari. Ο Βρετανός αντικαθιστά τον Κάρλος Σάινθ για το υπόλοιπο τριήμερο, καθώς ο Ισπανός διαγνώστηκε με σκωληκοειδίτιδα.

Bearman puts his foot to the floor for one last flying lap but he bails out after running wide exiting the tricky Turn 22 #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/t4Ghjre3iK