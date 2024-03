O Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο του MotoGP στο Κατάρ για τον πρώτο αγώνα της φετινής σεζόν.

Η νέα χρονιά του MotoGP είναι εδώ, με το FP1 διάρκειας 45 λεπτών του Grand Prix Κατάρ να έχει περάσει πλέον στην ιστορία. Η πρώτη επίσημη περίοδος ελεύθερων δοκιμών ολοκληρώθηκε, με αναβάτες και ομάδες να ξεκινούν τη μαραθώνια φετινή σεζόν.

Ταχύτερος αναβάτης ήταν ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing. O Ισπανός ξεκίνησε δυναμικά τη σεζόν και στο τέλος του FP1 σημείωσε το 1:52,624 αφήνοντας στη 2η θέση τον Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia. O Ισπανός ήταν μόλις 47 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από τον συμπατριώτη του κάνοντας επίσης χρόνο στο τέλος της διαδικασίας. Τρίτος ήταν ο νεαρός rookie Πέδρο Ακόστα με την RC16 της GasGas. O Ισπανός εντυπωσίασε με το «καλημέρα» και έδειξε άκρως θετικά δείγματα ταχύτητας.

Business as usual at the front for @88jorgemartin! 👏



The first tiny psychological advantage goes the way of the Martinator! 👊#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/aFeTXOaGo5