Η νέα αγωνιστική σεζόν του κορυφαίου πρωταθλήματος μοτοσικλετών ξεκινά αυτό το τριήμερο με αφετηρία την πίστα Λουσέιλ του Κατάρ.

Αναμονή τέλος! Η νέα σεζόν του MotoGP έφτασε, με τον εναρκτήριο αγώνα να είναι το Grand Prix Κατάρ το τριήμερο 8-10 Μαρτίου. Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών επιστρέφει στην πίστα Λουσέιλ για την πρεμιέρα της νέας χρονιάς και υπόσχεται ακόμη περισσότερες μάχες και συγκινήσεις.

Το MotoGP επισκέφτηκε πρώτη φορά το Κατάρ το 2004, με την πίστα Λουσέιλ να φιλοξενεί τον πρώτο νυχτερινό αγώνα στην ιστορία του θεσμού το 2008. Η διαδρομή έχει μήκος 5,38 χιλιόμετρα και αποτελείται από 16 στροφές: 10 δεξιές και 6 αριστερές.

Στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου οι αναβάτες θα διανύσουν 11 γύρους, ενώ στο Grand Prix της Κυριακής 22 γύρους. Τις περισσότερες νίκες στο GP Κατάρ στη μεγάλη κατηγορία τις έχουν από κοινού οι Βαλεντίνο Ρόσι και Κέισι Στόνερ με 4 στο σύνολο. Νικητής το 2023 ήταν ο Φάμπιο Ντι Τζιανανόνιο, στην παρθενική του νίκη στο MotoGP.

Η πρώτη μάχη της σεζόν αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, είναι το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο και έπειτα από την υπογραφή του νέου του συμβολαίου με την Ducati, ξεκινάει τη σεζόν με την ψυχολογία στα ύψη. Ο Χόρχε Μαρτίν θέλει να αποδείξει πως δεν ήταν τυχαία η περσινή του πορεία στη μάχη για το πρωτάθλημα, ενώ ο Μάρκο Μπετζέκι της VR46 θα είναι φέτος ακόμη πιο δυνατός. Επιπλέον, ο Μαρκ Μάρκεθ θα κάνει την πρώτη του σεζόν ως αναβάτης Gresini Ducati και μένει να αποδειχθεί αν θα καταφέρει να κάνει πρωταθλητισμό.

Το Grand Prix Κατάρ για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του πρώτου αγωνιστικού τριημέρου του 2024 στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα Grand Prix Κατάρ σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 8 Μαρτίου

15:45-16:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

19:00-20:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 9 Μαρτίου

13:00-13:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

13:40-14:20 – Κατατακτήριες Δοκιμές

18:00-18:30 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 10 Μαρτίου

14:40-14:50 – Warm-Up

19:00 – Αγώνας

