Η Dodge παρουσίασε τη νέα γενιά του muscle car, η οποία περιλαμβάνει και δύο αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Πιο τρανό παράδειγμα ότι η ηλεκτροκίνηση δεν γνωρίζει εμπόδια ίσως είναι το νέο Charger. Το εμβληματικό muscle car της Dodge περνά στη νέα γενιά που πλέον έχει και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις! Και μπορεί ο Βιν Ντίζελ να μένει με το στόμα ανοικτό, καθώς το Dodge Charger είναι το σήμα-κατατεθέν του Fast & Furious, όμως η ηλεκτροκίνηση είναι η νέα... κανονικότητα.

The Next Era of Dodge Muscle. pic.twitter.com/fENuOslr5b