Ο Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari ήταν πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμά του στον εναρκτήριο αγώνα της Formula 1 στο Μπαχρέιν.

Ο πρώτος αγώνας της Formula 1 στο 2024 έχει περάσει πλέον στην ιστορία. Ο Μαξ Φερστάπεν με μία επιβλητική εμφάνιση κατέκτησε την πρώτη νίκη στη σεζόν, με τη Red Bull Racing να κάνει το 1-2.

Ο Κάρλος Σάινθ έφερε τη Scuderia Ferrari στο βάθρο με την 3η θέση στον αγώνα. Ο Ισπανός έκανε εντυπωσιακά προσπεράσματα, ειδικά στον teammate του Σαρλ Λεκλέρ, ενώ είχε πολύ καλό ρυθμό και στους 57 γύρους.

Your votes have been counted 🗳️@Carlossainz55 is #F1DriverOfTheDay 🥳#BahrainGP @salesforce pic.twitter.com/ACoSmzERgW