Η Red Bull ξεκίνησε τη νέα σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κάνοντας το 1-2 στον πρώτο αγώνα της χρονιάς.

Το Grand Prix Μπαχρέιν ήταν ο πρώτος αγώνας του 2024 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 αλλά θα μπορούσε πολύ άνετα να είναι ο... 23ος αγώνας του 2023, αφού, σαν να μην πέρασε μια μέρα, ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing επικράτησαν απόλυτα επί ενός ανήμπορου να αντιδράσει ανταγωνισμού. Ο Φερστάπεν πήρε με επιβλητικό τρόπο τη νίκη και ο Σέρχιο Πέρεζ στάθηκε δίπλα του στο βάθρο, τερματίζοντας στη 2η θέση. Ο Κάρλος Σάινθ πήρε την 3η θέση για τη Scuderia Ferrari και με την επιθετική του οδήγηση έκανε εμπράκτως μια δήλωση για τις φετινές του προθέσεις.

MAX WINNNNNS IN BAHRAIN! 🏆



A dominant performance from the world champion at the season opener 🏁#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/5yaKXTvvx0 — Formula 1 (@F1) March 2, 2024

Εκκίνηση

Τα μονοθέσια πήραν κανονικά τις θέσεις τους στο grid, με τον poleman Μαξ Φερστάπεν στην πρώτη θέση και τον Σαρλ Λεκλέρ δίπλα του. Τα κόκκινα φώτα έσβησαν για πρώτη φορά φέτος και ο Φερστάπεν κατάφερε να στρίψει πρώτος, παρά την επίθεση του Λεκλέρ, ο οποίος βρέθηκε δίπλα του στην εξωτερική της πρώτης στροφής αλλά επέλεξε να μη ρισκάρει μιαν επίθεση.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LIGHTS OUT AND THE 2024 SEASON IS GOOOO!!!



Verstappen leads into Turn 1, Leclerc tucks in behind #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/S1xQYZz5eY — Formula 1 (@F1) March 2, 2024

Πιο πίσω, ο Τζορτζ Ράσελ ήταν 3ος, μπροστά από τον Σέρχιο Πέρεζ και τον Κάρλος Σάινθ, με τον Αλόνσο και τις δύο McLaren των Νόρις και Πιάστρι να ακολουθούν και τους Χάμιλτον και Τσουνόντα να κλείνουν τη 10άδα.

Βρετανική επίθεση

Ο Φερστάπεν από τον πρώτο κιόλας γύρο άρχισε να απομακρύνεται από τον Λεκλέρ και αμέσως άνοιξε τη διαφορά πάνω από το 1 δευτερόλεπτο. Ο Λεκλέρ αντίθετα όχι μόνο δεν μπορούσε να ξεφύγει από τον Ράσελ, αλλά είδε τον Βρετανό να τον προσπερνά στον 3ο γύρο και να τον ρίχνει στην 3η θέση.

LAP 3/57



Russell powers past Leclerc and up to second 💪#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/eOiyhxtdRZ — Formula 1 (@F1) March 2, 2024

Λίγες θέσεις πιο πίσω, ένας άλλος Βρετανός, ο Λάντο Νόρις, ήταν επίσης πολύ επιθετικός και προσπέρασε τον Φερνάντο Αλόνσο για να του πάρει την 6η θέση και να τον ρίχνει στην 7η. Λίγο αργότερα και ο Όσκαρ Πιάστρι πέρασε τον Αλόνσο. Ο Ισπανός της Aston Martin ήταν κάτι σαν ακίνητος στόχος σε εκείνο το σημείο, καθώς δεν πέρασε πολλή ώρα για να χάσει άλλη μία θέση από τον Χάμιλτον και έπεσε 9ος.

Ούτε για τον Λεκλέρ ο αγώνας εξελισσόταν καλά. Ο Μονεγάσκος της Ferrari αφού έχασε τη 2η θέση από τον Ράσελ, προσπάθησε να επιτεθεί στον Βρετανό της Mercedes. Σε αυτήν την προσπάθεια δεν απέφυγε ένα μικρό λάθος, το οποίο όμως έδωσε την ευκαιρία στον Πέρεζ να τον περάσει και να τον ρίξει στην 4η θέση και στα «νύχια» του Σάινθ, ο οποίος επίσης κατάφερε να περάσει λίγο αργότερα, μετατρέποντας τον αγώνα σε εφιάλτη για τον Λεκλέρ.

Pit stop No 1

Όλα αυτά ελάχιστα απασχολούσαν τον Φερστάπεν, ο οποίος έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα από όλους: άνοιγε διαρκώς τη διαφορά του από τον δεύτερο και κυριαρχούσε απόλυτα στον αγώνα.

Έτσι, όταν ήρθε η ώρα για το πρώτο pit stop των οδηγών, ήταν ο τελευταίος που μπήκαν στα pit. Πίσω του όμως οι αλλαγές είχαν ήδη πραγματοποιηθεί. Ο Σέρχιο Πέρεζ παρότι επέστρεψε στην πίστα πίσω από τον Τζορτζ Ράσελ, κατάφερε να τον περάσει και να ανέβει εκείνος στην 2η θέση.

Πιο πίσω, ο Λεκλέρ, που σταμάτησε λίγους γύρους πριν από τον Σάινθ κατάφερε να κάνει το undercut και να βρεθεί ξανά μπροστά από τον ομόσταβλό του. Ο Σάινθ όμως δεν ήταν διατεθειμένος να υποκύψει και με μια ωραία κίνηση λίγο αργότερα κατάφερε να περάσει ξανά.

Ιπτάμενος Ισπανός, διαστημικός Ολλανδός

Ο Σάινθ ήταν ταχύτατος σε εκείνο το σημείο του αγώνα και αφού «ξεμπέρδεψε» με τον Λεκλέρ, επιτέθηκε αμέσως στον Ράσελ και με άλλη μία πολύ ωραία κίνηση κατάφερε να περάσει τον Βρετανό από την εσωτερική και να πάρει την 3η θέση. Ο Ισπανός της Ferrari μάλιστα άρχισε σιγά-σιγά να πλησιάζει τον Πέρεζ.

LAP 11/57



A stunning moment as the two Ferrari drivers duel down into Turn 1 ⚔️🍿



Leclerc puts up a fight but Sainz squeezes past #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/akeiSbe7N8 — Formula 1 (@F1) March 2, 2024

Το επίθετο «ταχύτατος» στην προηγούμενη παράγραφο ήταν σχετικό με τον Σάινθ, αλλά μοιάζει εντελώς τόπου και χρόνου, όταν συμπεριλάβουμε τον Φερστάπεν. Ο Ολλανδός πρωταθλητής στους πρώτους γύρους του μετά το pit stop άρχισε να γράφει τον ένα ταχύτερο γύρο μετά τον άλλο και πολύ γρήγορα άνοιξε τη διαφορά του από τον Πέρεζ σε διψήφιο αριθμό δευτερολέπτων. Ο Ολλανδός ήδη από τον πρώτο αγώνα «έκοψε το βήχα» όσων πίστεψαν ότι θα τον απειλήσουν.

Πίσω από τις θέσεις του βάθρου, ο Ράσελ αντιμετώπιζε ενα πρόβλημα στον κινητήρα και δεν μπορούσε να επιτεθεί. Ο Λεκλέρ, που ανέφερε πρόβλημα στα φρένα, είχε μείνει πολύ πίσω και η προσοχή του βρισκόταν περισσότερο πίσω του στις McLaren και λιγότερο μπροστά του, και ακολουθούσαν οι Χάμιλτον, Αλόνσο.

Pit stop No 2

Ο κερδισμένος από τα pit stop ήταν ο Λούις Χάμιλτον, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει μία θέση και να βρεθεί μπροστά από τον Πιάστρι, στην 7η θέση του αγώνα. Ο Σάινθ προσπάθησε να κάνει το undercut στον Πέρεζ, μπάινοντας νωρίτερα, αλλά ο Μεξικανός και η ομάδα του απάντησαν άμεσα και η θέση διατηρήθηκε.

Το πιο ενδιαφέρον σε αυτό το δεύτερο pit stop ήταν ότι οι δύο πρωτοπόροι, Φερστάπεν και Πέρεζ, άλλαξαν τα σκληρά ελαστικά του με τα μαλακά, ενώ οι υπόλοιποι έβαλαν άλλο ένα σετ από τη σκληρή γόμα.

Η στρατηγική της Aston Martin με τον Αλόνσο ήταν ασυνήθιστη, καθώς κράτησαν τον Ισπανό για πολλούς γύρους στην πίστα στο 2ο stint και όταν αυτός επέστρεψε στην πίστα βρέθηκε στην 11η θέση και εκτός βαθμών. Ο Αλόνσο ωστόσο με τα φρέσκα ελαστικά αμέσως πέρασε τον Ζου για να πάρει τη 10η θέση.

Τι 'χες Μαξ, τι 'χα πάντα

Οι γύροι περνούσαν και ο Φερστάπεν παρέμενε με άνεση στην πρώτη θέση και με σημαντική διαφορά από τον Πέρεζ. Ο Μεξικανός όμως δεν είχε ακόμα ηρεμήσει από την πίεση του Σάινθ και έπρεπε να είναι προσεκτικός.

Ο λιγότερο άνετος από όλους όμως ήταν ο Ράσελ με τη Mercedes. Ο Βρετανός δεχόταν ασφυκτική πίεση από τον Λεκλέρ, ο οποίος έδειχνε να έχει ξεπεράσει τα προβλήματα των πρώτων γύρων. Η πίεση αυτή έφερε το λάθος και ο Λεκλέρ κατάφερε να περάσει και να πάρει την 4η θέση. Η στρατηγική του Αλόνσο έφερε κάποια αποτελέσματα, καθώς ο Ισπανός κατάφερε να περάσει τον ομόσταβλό του, Λανς Στρολ, και να ανέβει στην 9η θέση.

LAP 45/57



Leclerc's crosshairs are trained on Russell in P4 - the gap is around half a second 🤏#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/3shvkqculo — Formula 1 (@F1) March 2, 2024

Μέχρι το τέλος του αγώνα, το πιο ενδιαφέρον συμβάν ήταν η εντολή από την RB στον Τσουνόντα να αφήσει τον Ρικάρντο να περάσει, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στον Ιάπωνα, ο οποίος όμως υπάκουσε και έκανε στην άκρη.

Έτσι, ο Μαξ Φερστάπεν έφτασε με χαρακτηριστική άνεση και με το γνωστό του κυριαρχικό στιλ στην πρώτη του φετινή νίκη, που είναι η 55η της καριέρας του. Ο Πέρεζ ολοκλήρωσε το μαγικό βράδυ για τη Red Bull με τη 2η θέση και ο Κάρλος Σάινθ πήρε μια πολύ σημαντική 3η θέση και ανέβηκε στο βάθρο. Ακολούθησαν οι Λεκλέρ, Ράσελ, Νόρις, Χάμιλτον, Πιάστρι, Αλόνσο και Στρολ.

Επόμενος αγώνας είναι το GP Σαουδικής Αραβίας σε μία εβδομάδα, το 3ήμερο 7-9 Μαρτίου. Και πάλι ο αγώνας θα διεξαχθεί Σάββατο.

Αποτελέσματα