Σε μία άκρως συναρπαστική περίοδο κατατακτήριων δοκιμών, η Porsche Penske Motorsport κατέκτησε την πρώτη pole position του WEC για τη φετινή σεζόν.

Με έναν εξαιρετικό χρόνο στο 1:39,347 στον τελευταίο του γύρο στη διαδικασία της Hyperpole, o Ματ Κάμπελ με τη #5 Porsche 963 κατέκτησε την pole position. O Αυστραλός έδωσε στη γερμανική ομάδα την πρώτη της pole στην εποχή της κατηγορίας Hypercar του WEC και θα εκκινήσει αύριο τα 1.812 Χιλιόμετρα του Κατάρ από θέση ισχύος.

Η μάχη στη 10λεπτη Hyperpole ήταν συναρπαστική, με την Toyota Gazoo Racing να παίρνει τη 2η θέση με τον Νικ Ντε Βρις στο #7 GR010 να υπολείπεται 0,164 δευτερόλεπτα του Κάμπελ. Ο Ολλανδός ήταν πολύ ανταγωνιστικός και έκανε την έκπληξη των κατατακτηρίων. Στην 3η θέση βρέθηκε η ιδιωτική Porsche #12 της Team Jota με τον Κάλουμ Άιλοτ να εντυπωσιάζει στο ντεμπούτο του στο WEC.

Matt Campbell in the No.5 Porsche Penske 963 Hybrid Hypercar takes first ever Porsche WEC pole position with a stunning 1m39.347s lap in dying seconds of Hyperpole session.#WEC #Qatar1812 @PorscheRaces #Rolex pic.twitter.com/b6PX2yNkyB — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 1, 2024

Τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης συμπλήρωσε η Ferrari 499P #50, όμως η διαφορά από την κορυφή ήταν στα έξι δέκατα του δευτερολέπτου. Ακολούθησε το #5 πρωτότυπο αγωνιστικό της Porsche, μπροστά από το #93 Peugeot 9X8. To μοναδικό αγωνιστικό της Cadillac Racing ήταν στην 7η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν η #51 Ferrari, #12 Porsche και #94 Peugeot.

Έκπληξη προκάλεσε η 11η θέση του #8 Toyota που δεν προκρίθηκε στη Hyperpole, ενώ από τις νεοφερμένες ομάδες (Alpine, BMW, Lamborghini και Isotta Fraschini), η Alpine είχε την καλύτερη επίδοση με τη 14η θέση χάρη στο #36 A424.

Porsche Penske Motorsport on POLE! 👏🏻@mattcampbell22_ takes the first Hypercar pole position for Porsche with a 1:39.347 lap in the No.5 Porsche 963 at Lusail International Circuit. #WEC #Qatar1812Km @PorscheRaces pic.twitter.com/sjqKUhmME5 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 1, 2024

Στην κατηγορία LMGT3 η TF Sport με την Corvette C8.R GT3 πρωταγωνίστησε και πήρε μια εμφατική pole position. O Τομ Φαν Ροπούι σημείωσε το 1:54,372 και ήταν οκτώ δέκατα του δευτερολέπτου μπροστά από το δεύτερο της κατάταξης. Η Porsche #92 της Manthey Racing ήταν στη 2η θέση και ξεπέρασε κατά τρία χιλιοστά του δευτερολέπτου τη #54 Ferrari 296 GT3 της Vista AF Corse. Ακολούθησαν οι δύο Aston Martin Vantage GT3 #777 και #27. Από την 6η θέση θα εκκινήσει το γυναικείο πλήρωμα των Iron Dames με τη #85 Lamborghini.

The first pole position of the LMGT3 era belongs to @OfficialTFSport! 👏🏻



Tom Van Rompuy puts the No.81 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R on pole position of the #Qatar1812KM with a 1:54.372 lap.



📺 Watch LIVE on https://t.co/B3OAfJ9by7#WEC #Qatar1812KM @CorvetteRacing pic.twitter.com/lTJSD50ZuX March 1, 2024

Τα 1.812 Χιλιόμετρα του Κατάρ, ο εναρκτήριος αγώνας του WEC στο 2024 θα ξεκινήσει το Σάββατο 2 Μαρτίου, στις 10:00 ώρα Ελλάδος.

Φωτογραφίες: Porsche media