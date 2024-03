O Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari ήταν ταχύτερος στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Σακχίρ, πριν από τη μάχη της pole position.

H ημέρα των πρώτων κατατακτήριων δοκιμών της Formula 1 στο 2024 έφτασε, με τη δράση να έχει ως… αφετηρία το FP3 του Grand Prix Μπαχρέιν. Ομάδες και οδηγοί έκαναν την τελευταία τους πρόβα, με το πρόγραμμά τους να περιλαμβάνει αξιολόγηση στο στήσιμο των μονοθεσίων για το υπόλοιπο τριήμερο.

Ταχύτερος στο FP3 ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. O Ισπανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών έθεσε το 1:30,824 στο τέλος της διαδικασίας ως καλύτερο χρόνο και έβαλε το όνομά του στα φαβορί για την επίτευξη της pole position αργότερα μέσα στη μέρα. Ο χρόνος του ήταν αρκετός ώστε να αφήσει στη 2η θέση τον Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin AMR24 για 0,141 δευτερόλεπτα. Τρίτος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος δεν έδειξε άνετος στην υποστροφική RB20 και έμεινε δύο δέκατα του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή.

