Ο μικρός αδερφός του τέσσερις φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 δεν συμφωνεί με την επιλογή της ιταλικής ομάδας να υπογράψει συμβόλαιο με τον Βρετανό.

Ο κόσμος της Formula 1 βρισκόταν σε έναν χαλαρό, νωχελικό χειμώνα, μέχρι τη στιγμή που «έσκασε» η βόμβα μετεγγραφής του Λιούις Χάμιλτον στη Scuderia Ferrari. Από το πουθενά, ο Βρετανός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ιταλική ομάδα που θα έχει ισχύ από το 2025 στη μεγαλύτερη ενδεχομένως μετακίνηση οδηγού στην ιστορία του σπορ.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε παγκόσμιο σοκ και παράλληλα έδωσε νέα διάσταση στη φετινή «Silly Season». Αρκετοί ήταν αυτοί που μίλησαν για την ιστορική αυτή συμφωνία, μεταξύ αυτών οι Φερνάντο Αλόνσο και Μαξ Φερστάπεν.

Ένας άνθρωπος που ξέρει αρκετά καλά το εσωτερικό της Ferrari είναι ο Φάμπιαν Φέτελ, ο μικρός αδερφός του 4 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1, Σεμπάστιαν. Μιλώντας στο Sky, σχολίασε με αρνητικό τρόπο τη μετακίνηση του Χάμιλτον στη Ferrari.

«Η προσωπικότητα του Λιούις και της Ferrari ως ομάδας, έχοντας ακολουθήσει για χρόνια τον Σεμπ, μπορώ να πω πως δεν ταιριάζουν μαζί. Δεν αμφιβάλλω για την επιθυμία του Χάμιλτον και τις ικανότητές του αλλά μαζί δεν ταιριάζουν. Ο Σεμπάστιαν όταν έφυγε από τη Ferrari ήταν για άλλο λόγο», σχολίασε.

Ο μικρός αδερφός Φέτελ πραγματοποιεί τη δική του καριέρα στους αγώνες. Τα τελευταία χρόνια είναι οδηγός της Mercedes και παίρνει μέρος σε αγώνες αντοχής με αγωνιστικά αυτοκίνητα τύπου GT3.

Μέχρι να δούμε τον Χάμιλτον στα κόκκινα έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη σεζόν. Η νέα χρονιά της Formula 1 ξεκινά το τριήμερο 29 Φεβρουαρίου με 2 Μαρτίου με το Grand Prix Μπαχρέιν.

