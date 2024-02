Ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin ρωτήθηκε σχετικά με την μετακίνηση του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή στη Ferrari από το 2025.

H είδηση πως ο Λιούις Χάμιλτον θα γίνει οδηγός της Scuderia Ferrari από το 2025 «έσκασε» από το πουθενά και προκάλεσε σεισμό στον παγκόσμιο αθλητισμό. O Βρετανός οδηγός αφήνει τη Mercedes-AMG και γίνεται ο τέταρτος παγκόσμιος πρωταθλητής που θα φορέσει τα κόκκινα της Ferrari τα τελευταία 15 χρόνια.

Ένας οδηγός που ήταν στην ομάδα του Μαρανέλο αλλά δεν κατάφερε να κατακτήσει τίτλο είναι ο Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ισπανός ήταν μέλος της Scuderia από το 2010 έως το 2014 και δύο φορές έχασε τον τίτλο στον τελευταίο αγώνα.

Το 2025 θα δει τον πρώην teammate του να πηγαίνει στη Ferrari και στο περιθώριο της παρουσίασης της νέας Aston Martin AMR24 ρωτήθηκε για την άποψή του για το ζήτημα αυτό. Όπως συνηθίζει άλλωστε, ο 42χρονος απάντησε με καυστικό ύφος.

«Δεν ξέρω τι μπορεί να του προσφέρει κάτι τέτοιο. Δεν ήταν το όνειρό του 2 ή 12 μήνες πριν να πάει στη Ferrari. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν ένα διαφορετικό όνειρο. Δεν έχω πολλά να σχολιάσω γι’ αυτό. Ελπίζω να απολαύσει την εμπειρία. Η Ferrari είναι μια ξεχωριστή ομάδα αλλά είναι ακόμη πιο ξεχωριστή όταν κερδίσεις με μονοθέσιό της. Αυτό είναι το θέμα, πρέπει να κερδίσει. Τα τελευταία χρόνια η Ferrari έχει ένα πολύ γρήγορο μονοθέσιο και μάχεται για μεγάλα πράγματα. Μπορεί ο Χάμιλτον να της δώσει περισσότερη ώθηση για το πρωτάθλημα», ανέφερε.

Το 2007 ο Αλόνσο είχε πάει στη McLaren Racing, ωστόσο αυτό ήταν γνωστό από τον Δεκέμβριο του 2005. Το 2006 όλοι γνώριζαν πως ήταν η τελευταία του σεζόν με τη Renault, με τον Ισπανό να κάνει μια σύγκριση για το πώς ενδέχεται να είναι φέτος η ζωή του Χάμιλτον με τη Mercedes.

«Το 2006 τα πράγματα δεν ήταν πολύ διαφορετικά. Η ομάδα ήταν χαλαρή και δεν είχαν αλλάξει πολλά πράγματα. Περίπου στα μισά της σεζόν όμως έκαναν ορισμένες δοκιμές για την επόμενη χρονιά τις οποίες μου τις κρατούσαν κρυφές. Ήταν κατανοητό αυτό. Από την πλευρά ενός οδηγού δεν αλλάζει κάτι, η ομάδα απλά προσπαθεί να κρατάει κάποια πράγματα κρυφά στο δεύτερο μισό», πρόσθεσε.

Preparing for an exciting day ahead here at Silverstone. 🤝 #AMR24 pic.twitter.com/WNpsZUoIzV