Δείτε ποιοι οδηγοί αναμένεται να πάρουν μέρος στην τελευταία ημέρα των φετινών χειμερινών δοκιμών της Formula 1 στο Σακχίρ του Μπαχρέιν.

Οι δύο από τις τρεις ημέρες χειμερινών δοκιμών της Formula 1 για το 2024 έχουν ολοκληρωθεί. Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν αυτός που ξεχώρισε στην πρεμιέρα έχοντας τον ταχύτερο γύρο, όμως τα πράγματα άλλαξαν. Η Scuderia Ferrari «πάτησε γκάζι» και ο Κάρλος Σάινθ εντυπωσίασε με την επίδοσή του και κυριάρχησε τη δεύτερη ημέρα στην πίστα του Σακχίρ.

Η τρίτη και τελευταία ημέρα αναμένεται κρίσιμη τόσο για τις ομάδες όσο και για τους οδηγούς. Αυτή θα είναι η τελευταία τους ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τα μονοθέσιά τους, να τα αξιολογήσουν και να τα βελτιώσουν ενόψει της μαραθώνιας σεζόν που ξεκινά στις 2 Μαρτίου με το Grand Prix Μπαχρέιν.

Η αγωνία θα είναι εμφανής στα πρόσωπα των μηχανικών, καθώς το παραμικρό πρόβλημα μπορεί να είναι καθοριστικό. Γι’ αυτό θέλουν να συλλέξουν όσο περισσότερα δεδομένα είναι εφικτό και οι οδηγοί να κάνουν επίσης πολλούς γύρους.

Την τελευταία ημέρα στο Μπαχρέιν αναμένεται να δούμε 19 από τους 20 οδηγούς να παίρνουν μέρος. Ας δούμε τα προγράμματα των ομάδων.

Η δράση για την τελευταία ημέρα δοκιμών ξεκινάει στις 9:00πμ ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 8:45πμ ώρα Ελλάδος στο LIVE του gMotion by Gazzetta για να μην χάσετε λεπτό από τα όσα θα συμβούν την τελευταία ημέρα δοκιμών στο Μπαχρέιν.

