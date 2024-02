Ο οδηγός της Mercedes-AMG έκανε τις πρώτες του αποκαλύψεις σχετικά με το νέο μονοθέσιο με το οποίο θα αγωνιστεί στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Στη Mercedes-AMG αγωνιούσαν μέχρι να δουν τη νέα W15 στην πίστα. Το φετινό μονοθέσιο της γερμανικής ομάδας για τη Formula 1 έχει διαφορετική σχεδιαστική φιλοσοφία από τα δύο προηγούμενα, τα οποία απογοήτευσαν με την ταχύτητά τους.

Στις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν, η Mercedes πήρε τα πρώτα δείγματα ταχύτητας από την W15 του 2024, με τον Τζορτζ Ράσελ να είναι ο πρώτος που την οδήγησε στην πίστα του Σακχίρ. Παρά το γεγονός πως ο ταχύτερός του γύρος δεν ήταν εντός της πρώτης 10άδας στα αποτελέσματα, ο Βρετανός ήταν χαρούμενος με την αίσθηση που πήρε.

Μιλώντας για το νέο μονοθέσιο, ο Ράσελ ανέφερε: «Από την πρώτη στιγμή ως οδηγός μπορείς να αισθανθείς τη βελτίωση και αν η οδήγηση είναι πιο εύκολη. Ξεκάθαρα υπάρχει βελτίωση, δεν τίθεται αυτό υπό αμφισβήτηση. Αν όμως έχεις το χειρότερο μονοθέσιο στην οδήγηση και είναι το ταχύτερο όλων αυτό είναι καλό. Είχα καλή πρώτη αίσθηση, όμως γνωρίζουμε πως όλες οι ομάδες έχουν κάνει βήμα προς τα εμπρός. Ξέρω πως είναι πολύ νωρίς, όμως έχουμε ένα τεράστιο βουνό να ανεβούμε για να καλύψουμε τη διαφορά από τη Red Bull. Έχουμε μία βάση στην οποία μπορούμε να χτίσουμε, όμως είναι ξεκάθαρο πως δεν έχουμε πλέον στα χέρια μας τη ντίβα που είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια».

Επιπλέον ο Ράσελ δείχνει ανακουφισμένος με τις απαιτήσεις του νέου μονοθεσίου. Μιλώντας σχετικά με τον… εφιάλτη των δύο περασμένων σεζόν ανέφερε: «Το μονοθέσιο πέρυσι ήταν μια τεράστια πρόκληση στην οδήγηση. Ο Λιούις κι εγώ δεν είχαμε καθόλου αυτοπεποίθηση στο μονοθέσιο. Νιώθαμε πως θα χάναμε τον έλεγχο σε κάθε στροφή. Τώρα μπορούμε να επιτεθούμε στις στροφές, δίχως να ξεκολλάει το πίσω μέρος. Πιστεύουμε πως κάναμε μία μεγάλη πρόοδο στη σταθερότητα του μονοθεσίου».

Ακολουθήστε όλη τη δράση από την τελευταία ημέρα χειμερινών δοκιμών της Formula 1 στο Μπαχρέιν την Παρασκευή, 23/2, στο LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 8:45πμ ώρα Ελλάδος.

