Ο πρωταθλητής του 2023 αφού συνέτριψε το ρεκόρ πίστας στο Κατάρ και προειδοποίησε τους αντιπάλους του για τις δυνατότητες της μοτοσικλέτας του.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP, Φραντσέσκο Μπανάια, προειδοποιεί ότι η Ducati του 2024 είναι τώρα «καλύτερη σε όλους τους τομείς» σε σύγκριση με την περσινή μοτοσικλέτα. Ο Ιταλός θα ξεκινήσει την προσπάθειά του για το τρίτο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη σειρά, έχοντας τον ταχύτερο χρόνο, και μάλιστα με ρεκόρ γύρου, κατά τη διάρκεια των δοκιμών στη Σεπάνγκ και στο Κατάρ.

#QatarTest 🇶🇦



1’50”952 all time lap record



How long until the premiere? 🎬🤟🏻 #Go1Free pic.twitter.com/IvNiM6QgNA